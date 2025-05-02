Okyanuslara hükmediyordu: Dev deniz canavarı fosili bulundu

Amerikalı jeologlar, yaklaşık 82 ila 66 milyon yıl önce yaşamış, mosasaur olarak bilinen dev deniz kertenkelesinin fosilleşmiş tek bir omurgasını keşfetti.



Yerel basına konuşan jeolog James Starnes, "Bu gerçek bir deniz canavarı. Bir mosasaurun ulaşabileceği en büyük boyut." diye konuştu.

YAŞADIĞI DÖNEMİN EN BÜYÜK YIRTICISI



Mosasaurlar yaşadıkları dönemde en üst düzey yırtıcılardı. 9 bin kilogram ağırlığa ve 15 metre boya ulaşabiliyorlardı.



Starnes, bilim dergisi Live Science'a, "Ne olduğunu hemen anladım, ancak büyüklüğü karşısında tamamen şaşkına döndüm" dedi.



15 Nisan'da keşfedilen deniz sürüngenine ait kemik, eyalette bulunan en büyük kemiklerden biri olma potansiyeli taşıyor.



Bu hayvanın ulaşabileceği maksimum ağırlık yaklaşık 9 bin kilogram. Bu, karada dolaşan çoğu dinozordan daha büyük.

MODERN İGUANALARIN UZAK



Kemik, daha önce tamamen su altında kalmış bir alanda keşfedildi.



2022 yılında ise Fas'ta bir başka dev mosasaur türü olan Thalassotitan atrox keşfedildi. Cretaceous Research dergisinde tanımlanan dev deniz kertenkelesi, 9 metreye kadar büyüyebiliyor ve modern iguanaların uzak akrabası.



TÜM DENİZ SÜRÜNGENLERİNİ AVLAYABİLİYORDU



Bazı mosasaurlar balık ve kalamar gibi küçük avları yemek için evrimleşirken, diğerleri amonitleri ve istiridyeleri ezerek besleniyordu.



Ancak İngiltere'deki Bath Üniversitesi'nden bilim insanları da dahil olmak üzere bazı bilim insanları, yeni keşfedilen mosasaurun diğer tüm deniz sürüngenlerini avlayacak şekilde evrimleştiğini öne sürüyor.



Mosasaurlar, yaklaşık 66 milyon yıl önce Kretase döneminin sonunda, gezegendeki tüm türlerin yaklaşık yüzde 75'inin neslinin tükendiği K-Pg olayı sırasında ortadan kayboldu.