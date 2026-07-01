Okyanuslarda endişelendiren rekor

Dünya okyanusları, 2026'nın haziran ayında ölçülen en yüksek deniz yüzeyi sıcaklığına ulaşarak yeni bir rekora imza attı.

Avrupa Birliği'nin iklim izleme programı Copernicus Deniz Hizmeti'nin yayımladığı verilere göre, küresel ortalama deniz yüzeyi sıcaklığı haziran ayında 20,98 derece olarak ölçüldü. Böylece 2023 ve 2024 yıllarında kaydedilen önceki haziran rekorları geride bırakıldı.

Verilere göre 2026'nın ilk altı ayında ortalama deniz yüzeyi sıcaklığı 20,04 derece oldu. Bu değer, 2024'ün aynı dönemindeki rekor seviyenin az da olsa altında kalsa da yılın ilk yarısı boyunca okyanuslarda uzun süreli sıcak hava dalgaları görüldü.

EL NİNO YENİ REKORLARLA BERABER GELEBİLİR

Bilim insanları, Pasifik Okyanusu'nda gelişmeye başlayan güçlü bir El Nino olayının yılın geri kalanında hem okyanus hem de atmosfer sıcaklıklarını daha da artırabileceğini belirtiyor.

Copernicus İklim Değişikliği Servisi Direktörü Carlo Buontempo, mevcut koşulların yeni bir dönemin başlangıcına işaret edebileceğini belirterek, "Okyanus sıcaklıkları bu seviyelerdeyken ve El Nino yaklaşırken önümüzdeki aylarda yeni sıcaklık rekorlarının kırılması muhtemel görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Copernicus Deniz Hizmeti Baş Oşinografı Simon Van Gennip de 2026'nın kaydedilen en sıcak yıllardan biri olmasının beklendiğini ifade ederek, bunun hem El Nino'nun etkisinden hem de insan faaliyetleri sonucu atmosfere salınan sera gazlarının yol açtığı uzun vadeli ısınmadan kaynaklandığını söyledi.

BM: OKYANUSLAR DERİNLEŞEN KRİZİN İÇİNDE

Geçen ay yayımlanan kapsamlı bir Birleşmiş Milletler bilim raporunda da okyanusların, sıcaklık ve deniz seviyesindeki artış nedeniyle "derinleşen bir kriz" içinde olduğu uyarısı yapılmıştı.

Okyanuslar, insan kaynaklı sera gazlarının oluşturduğu fazla ısının yaklaşık yüzde 90'ını emerek Dünya'nın iklim sistemini dengeleyen en önemli unsurlardan biri olarak görülüyor.

Ancak denizlerin ısınması atmosferdeki nem miktarını artırarak tropikal siklonları ve şiddetli yağışları besliyor. Aynı zamanda suyun genleşmesi nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesine katkıda bulunuyor ve uzun süren deniz sıcak hava dalgaları mercan resiflerinde beyazlama ile kitlesel ölümlere yol açabiliyor.