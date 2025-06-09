Okyanuslarda sessiz çöküş: Bilim insanları zamanın tükendiğini açıkladı

Bilim insanları, bugün yaptıkları açıklamada, dünya okyanuslarının sağlık durumunun tahmin edilenden daha kötü olduğunu belirttti.



Ayrıca önemli bir ölçümün, deniz ekosistemlerini korumak için “zamanımızın tükenmekte olduğunu” gösterdiği uyarısında bulundular.

The Guardian gazetesinde yer alan habere göre şimdiye kadar okyanus asitlenmesinin “gezegensel sınırı” aştığı kabul edilmemişti.

Gezegensel sınırlar, iklim, su ve yaban hayatı çeşitliliği gibi önemli küresel sistemlerin, ötesinde sağlıklı bir gezegeni sürdürme yeteneklerinin bozulma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu doğal sınırlar olarak biliniyor.

Bilim insanları geçen yıl 9 sınırdan 6'sının çoktan aşıldığını söylemişti.

Ancak İngiltere'nin Plymouth Deniz Laboratuarı (PML), Washington merkezli Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi ve Oregon Eyalet Üniversitesi Deniz Kaynakları Çalışmaları Kooperatif Enstitüsü tarafından yapılan yeni bir çalışma, okyanus asitlenmesinin “sınırına” da yaklaşık 5 yıl önce ulaşıldığını ortaya koydu.

"SAATLİ BİR BOMBA"

Aynı zamanda Küresel Okyanus Asitlenmesi Gözlem Ağı'nın eş başkanı olan PML'den Prof Steve Widdicombe, “Okyanus asitlenmesi sadece çevresel bir kriz değil, deniz ekosistemleri ve kıyı ekonomileri için saatli bir bombadır” dedi.

Çalışma, buz çekirdeklerinden elde edilen yeni ve tarihi fiziksel ve kimyasal ölçümleri, gelişmiş bilgisayar modelleri ve deniz yaşamı çalışmalarıyla birleştirerek bilim insanlarına son 150 yılın genel bir değerlendirmesini verdi.

Araştırma, 2020 yılı itibariyle dünya genelinde ortalama okyanus durumunun okyanus asitleşmesi için gezegensel sınıra çok yakın ve bazı bölgelerde bu sınırın ötesinde olduğunu ortaya koydu.

Bu, deniz suyundaki kalsiyum karbonat konsantrasyonunun endüstri öncesi seviyelerin yüzde 20'sinden fazla altında olduğu zaman olarak tanımlanıyor.

Bilim insanları, okyanusta ne kadar derine bakarlarsa bulguların o kadar kötü olduğunu söyledi. Yüzeyin 200 metre altında, küresel suların yüzde 60'ı, asitleşme için “güvenli” sınırı aşmıştı.