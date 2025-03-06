Okyanuslardaki buzul örtüsü eriyor: Buz seviyesinde rekor düşüş

Denizlerdeki buz örtüsü tüm zamanların en düşük seviyesine geriledi. Elde edilen veriler küresel ısınmayla ilgili endişeleri artırdı.



Son durum Avrupa Birliği'ne bağlı Kopernik İklim Değişikliği Kurumu tarafından açıklandı. Geçen ay, üçüncü en sıcak şubat olarak kayıtlara geçti.

Bunun etkisiyle Antarktika Okyanusunun yüzeyini kaplayan buz örtüsünde rekor düşüş görüldü.

BUZ ÖRTÜSÜ 16 KİLOMETRE KAREYE DÜŞTÜ



Buz örtüsü 16 milyon kilometre kareye kadar düştü. Buz örtüsünün azalmasının hem hava, hem insan hem de ekosistem üzerinde olumsuz etkileri olacağına dikkat çekiliyor. Bu etkilerin sadece bölgede değil tüm dünya genelinde hissedileceği uyarısı yapılıyor.



Buz örtüsünün erimesinin küresel ısınmayı artırıcı etkisine de dikkat çekiliyor

KÜRESEL ISINMA ARTIYOR



Kar ve buz güneş ışınlarını geri yansıtırken okyanus suyu, bu ışınları emiyor ve bu da küresel ısınmanın artmasına yol açıyor.



Geçen ay sıcaklar Kuzey Amerika, Doğu Avrupa ve Asya'nın doğusunda ortalamanın üzerinde seyrederken özellikle Kuzey Kutup Dairesinde dikkat çeken bir sıcaklık artışı görüldü.

SICAKLIK ORTALAMANIN ÜZERİNDE



Kuzey Kutup Dairesinde sıcaklık 1991-2020 yılları arasındaki ortalamanın 4 derece üzerine çıktı.



Sıcaklık artışına bağlı olarak Antarktika denizindeki buz örütüsünde ortalama yüzde 26'lık bir düşüş görüldüğü belirtiliyor.