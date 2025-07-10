Okyanusta bir gece: Kayıp sörfçünün mucize kurtuluşu

Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinin kuzey kıyılarında kaybolan 19 yaşındaki sörfçü Darcy Deefholts, uzak bir adada sağ olarak bulundu. Gencin babası Terry Deefholts, bu kurtuluşu “milyonda bir” olarak niteledi.

Darcy'nin ailesi, çarşamba akşamı Facebook üzerinden yaptıkları acil bir paylaşımda yardım çağrısında bulunmuş, gençten uzun süre haber alınamaması üzerine en kötü senaryodan endişe ettiklerini belirtmişti.

KÜÇÜK BİR ADADA BULUNDU

Arama çalışmalarına polis, helikopter birimi PolAir, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve gönüllü deniz kurtarma ekipleri katıldı. Aramalar sonucunda genç, Wooli açıklarındaki küçük bir adada sağ olarak bulundu.

Polis, genç sörfçünün sahilden yaklaşık 14 kilometre açıkta yer alan North Solitary Island Doğa Koruma Alanı’nda tespit edildiğini doğruladı.

Yetkililer, Deefholts’un adada geçirdiği gecenin ardından bölge hastanesine kaldırıldığını ve gözlem altında tutulduğunu söyledi.



"MİLYONDA BİR OLACAK MUCİZE"

Darcy’nin kurtarılmasının ardından Daily Telegraph’a konuşan baba Terry, hala olanları sindirmeye çalıştığını ve hiç uyumadığını söyledi.

“Henüz onunla konuşma fırsatım olmadı, ama inanılmaz mutluyum,” diyen baba, bunun “milyonda bir mucize” olduğunu söyledi.

ABC’ye verdiği demeçte ise, “Umudu yitirmedim ama çok yaklaşmıştım. Biraz gerçeküstü bir durum. Artık en kötüye kendimi hazırlamıştım. Kim böyle bir şeyden sağ çıkar ki?” ifadelerini kullandı.

