Okyanusta gizemli sınır: Denizanaları geçemiyor

Arktik Okyanusu'nun karanlık ve soğuk derinliklerinde, gözle görülmeyen bir sınır, aynı türe ait denizanalarının dağılımını ayırıyor gibi görünüyor.

Yeni bir araştırma, Botrynema brucei ellinorae adlı denizanası alt türünün farklı şekillere sahip iki formunun, 47. kuzey enlemi civarında birbirinden ayrıldığını ortaya koydu.

ÇIKINTISI OLANLAR GÜNEYE İNMİYOR

Avustralya Batı Üniversitesi’nden deniz biyoloğu Javier Montenegro liderliğindeki ekip, hem araştırma gemileriyle toplanan örnekleri hem de uzaktan kumandalı sualtı robotları tarafından kaydedilen görüntüleri inceledi. Elde ettikleri bulgular oldukça dikkat çekici:

Bu denizanalarının bir kısmı başlarında topuz şeklinde bir çıkıntıya sahipken, diğerleri bu çıkıntıdan yoksun. Ancak ilginç olan, çıkıntısız olanların hiçbir zaman 47. enlemin güneyinde görülmemesi.



Genetik analizler, bu morfolojik farklara rağmen iki formun da aynı genetik soy hattına ait olduğunu ortaya koydu. Bu da bilim insanlarını, deniz canlılarının dağılımını şekillendiren görünmeyen biyocoğrafi sınırlar hakkında yeniden düşünmeye sevk etti.

"EVRİMSEL BİR ÖZELLİK OLABİLİR"

Montenegro, “47 derece kuzeyin üzerinde ve altında görülen şekil farkları, Atlantik Okyanusu'nda bugüne dek fark edilmemiş derin denizsel bir bariyerin varlığına işaret ediyor olabilir" açıklamasında bulundu. Ayrıca, başındaki topuzun, kutup dışındaki bölgelerdeki yırtıcılara karşı avantaj sağlayan evrimsel bir özellik olabileceği de düşünülüyor.



Araştırm ayrıca, bu görünmez sınırın olası nedenleri arasında, Kuzey Atlantik Akıntısı'nın geçtiği bölgeyi işaret ediyor. Bu bölge, soğuk kuzey türleri ile daha sıcak güney türlerinin kesişim noktası olan bir geçiş kuşağı olarak tanımlanıyor.