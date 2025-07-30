Okyanusun ortasında tek başına: Tsunami korkusu gemileri de alarma geçirdi

Rusya’nın doğusunda meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından tetiklenen tsunamiler, Pasifik Okyanusu boyunca geniş bir etki alanı yarattı. Deprem sonrası Japonya, Alaska, Hawaii ve ABD’nin batı kıyılarında tsunami uyarıları verilirken, bölgedeki deniz trafiği ve liman operasyonları askıya alındı.



Japon enerji devi JERA, tsunami tehdidi nedeniyle LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) ithalat terminallerinde tüm gemilerin ayrıldığını ve enerji santrallerindeki faaliyetlerin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

Şirket, güvenlik önlemleri kapsamında sahil altyapılarını boşalttı.

Seyahat ve kruvaziyer şirketleri, tsunami dalgalarının potansiyel etkilerine karşı güzergah ve liman ziyaretlerinde değişikliklere gideceklerini açıkladı. Yolcu gemilerinde mürettebat ve misafirlerin güvenliği öncelikli olarak değerlendiriliyor.

Özellikle Alaska kıyıları, yaz sezonunda yoğun yolcu gemisi trafiği nedeniyle risk altında. Tsunami dalgalarının İç Geçit gibi kıyıya yakın bölgelerdeki yolcu gemileri ve uğrak limanlarına zarar verme olasılığı yüksek.

EN YAKIN YOLCU GEMİSİ: VİLLA VİE ODYSSEY

Depremin merkez üssüne en yakın yolcu gemisi olarak, üç yıllık konaklamalı dünya turu yapan Villa Vie Odyssey dikkat çekiyor. Uydu verilerine göre gemi şu anda Bering Denizi’nde, derin sularda seyrediyor.

Bu konum, tsunami dalgalarının etkisini büyük ölçüde azaltıyor. Ancak uzmanlar, sığ kıyı bölgelerinde seyreden gemiler için riskin daha yüksek olduğuna dikkat çekiyor.

ABD ve Meksika’nın batı kıyılarında seyreden kruvaziyerler de yüksek alarmda. Bölgedeki limanlar uyarı sistemiyle gemilere “limanlardan uzaklaşma” çağrısı yaptı. Hawaii’de bazı limanlar geçici olarak kapatılırken, yolcu tahliyeleri hızlandırıldı.

EN KISA VE STRATEJİK ROTA

Gemilerin Kamçatka açıklarından geçmesinin nedeni, bölgenin Asya ile Kuzey Amerika arasındaki ana deniz rotalarından biri üzerinde yer alması. Özellikle Japonya, Çin ve Güney Kore’den ABD ve Kanada’ya giden ticari gemiler için bu güzergah en kısa ve stratejik rota konumunda.

Aynı zamanda Kamçatka çevresi, zengin balıkçılık alanları nedeniyle lojistik ve balıkçı gemilerinin de sıkça kullandığı bir bölge. Yaz aylarında ise Alaska ve Japonya arasında sefer yapan yolcu gemileri bu hattı tercih ediyor.

TESLA'NIN İHRAÇ NOKTASI

Ulusal Hava Durumu Servisi, depremin ardından ABD'nin Güney Kaliforniya kıyıları için tsunami uyarısı yayınladı.

Tsunami dalgalarının Kaliforniya kıyılarına ulaştığı bildirildi.

Ülkenin en yoğun ikinci ticari limanı olma özelliğini taşıyan Long Beach Limanı Pasifik Okyanusu kıyısındaki konumuyla özellikle Asya ülkeleriyle yapılan ticarette kritik bir geçiş noktası konumunda.

Çin, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerden gelen konteyner gemileri için Long Beach, ana giriş kapılarından biri olarak öne çıkıyor.

Liman aynı zamanda otomotiv taşımacılığında da önemli bir merkez. Tesla başta olmak üzere bazı elektrikli araç üreticileri, araçlarını Long Beach üzerinden ihraç ediyor. Bu da limanı, hem teknoloji ürünleri hem de yüksek değerli yüklerin transferinde stratejik bir lojistik üssü haline getiriyor. Yüksek hacimli konteyner trafiği ve intermodal taşımacılıkla entegre çalışan altyapısı sayesinde Long Beach, küresel tedarik zincirinde kilit rol oynuyor.