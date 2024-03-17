Olaf Scholz: Refah saldırısı bölgesel barışı çok zorlaştırır

NETANYAHU'YA KARŞI ÇIKMAYA HAZIR



Böyle bir saldırıyı durdurmak için Netanyahu'ya baskı yapmaya hazır olup olmadığı sorulan Scholz, "durumun daha da kötüleşmemesi için her şeyi yapmamız gerektiği çok açık" diye konuştu.



Scholz, "İsrail'in kendisini korumaya hakkı var. Ama aynı zamanda, Refah'a sığınanların, askeri eylem ve operasyonlar nedeniyle doğrudan tehdit altında olması da söz konusu olamaz” dedi.



Ürdün Kralı II. Abdullah, Akabe'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü. REFAH OPERASYONUNA ONAY ÇIKTI



Cuma günü Refah'a saldırı planını onaylayan İsrail, şehrin Hamas'ın son kalelerinden biri olduğunu ve bölge sakinlerinin tahliye edileceğini söyledi.



Ancak ABD başkanı Joe Biden ve BM yetkilileri, 1 buçuk milyon Filistinlinin barındığı Refah'ta kara saldırısının "kan gölüne" yol açacağı konusunda uyardı.



"GAZZE'YE KARADAN YARDIM ULAŞTIRILMALI"



Scholz, ayrıca bir sosyal medya gönderisinde yardımların kara yoluyla ulaştırıldığını görmek istediğini söyledi. Bu konuyu bugün ilerleyen saatlerde Kudüs'te Netanyahu ile yapacağı görüşmede gündeme getireceğini belirtti. Netanyahu: İsrail ordusu birkaç hafta içinde Refah'a girecek Haberi Görüntüle