Olay yaratan Netanyahu belgeseli: "The Bibi Files"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında açılan yolsuzluk davasını konu alan "The Bibi Files" isimli belgesel, Toronto Uluslararası Film Festivali'nde izleyiciyle buluştu. Yaklaşık iki saat uzunluğundaki belgesel, Netanyahu'nun dördüncü kez yeniden seçildiği 2015 yılında başlıyor. Filmin yönetmeni, belgeselin Netanyahu'nun karakterine "benzeri görülmemiş" bir şekilde ışık tutmasını umduğunu söyleyerek, "Bunlar onun rüşvetçi karakterinin ve bunun bizi şu an bulunduğumuz noktaya nasıl getirdiğinin güçlü kanıtları" diye konuştu. Film festivalinde yakaladığı coşkuya rağmen, The Bibi Files, İsrail'de gösterilemeyecek.

Olay yaratan Netanyahu belgeseli: "The Bibi Files"

Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında açılan yolsuzluk davasını konu alan "The Bibi Files" isimli , Netanyahu'nun engelleme çabalarına rağmen, Toronto Uluslararası Film Festivali'nde gösterildi.

Alexis Bloom yönetmenliğindeki belgeselde polis tarafından 2016-2018 döneminde kayıt altına alınan sorgu görüntülerine de yer verildi.

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SORGU KAYITLARINI DA İÇERİYOR

Başbakanın lakabına gönderme yapan "Bibi Dosyaları" adlı film, Netanyahu, eşi Sara ve oğlu Yair'in, kendisine atfedilen yolsuzluk suçlarına karışıp karışmadığını araştırmak amacıyla 2016-2018 yılları arasında yapılan polis sorguları sırasında çekilen video kliplerini içeriyor.

Netanyahu, filmin polis sorgularından yayınlanmamış görüntüleri göstererek yasalarını ihlal ettiğini savundu.

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NETANYAHU'NUN HAYATINA ODAKLANIYOR

Film, 'de devam eden savaşa yol açan güvenlik zaaflarındaki sorumluluğu nedeniyle yoğun iç ve dış baskı altında olan başbakanıın iktidar yıllarına ışık tutuyor.

Yaklaşık iki saat uzunluğundaki , Netanyahu'nun dördüncü kez yeniden seçildiği 2015 yılında başlıyor.

Özellikle politikacının uzun süredir devam eden yasal sorunlarına ve İsrail polisinin davranışlarına yönelik soruşturmalarına odaklanıyor.

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"GÜÇLÜ ADAM SENDROMU"

Filmin yönetmeni Alexis Bloom, "Bunu çapında pek çok yerde, demokratik gerileme olarak görebilirsiniz. Burada, Macaristan'da, Rusya'da olanlarla paralellikler görüyorsunuz. Bu güçlü adam sendromu" diye konuştu.

Kanada Film Festivali'ndeki coşkuya rağmen, Bibi Dosyaları 'de gösterilemeyecek.

Geçtiğimiz hafta Variety dergisinde yayınlanan röportajda filmin yönetmeni, belgeselin Netanyahu'nun karakterine "benzeri görülmemiş ve sıra dışı" bir şekilde ışık tutmasını umduğunu söyleyerek, "Bunlar onun rüşvetçi ve yolsuz karakterinin ve bunun bizi şu an bulunduğumuz noktaya nasıl getirdiğinin güçlü kanıtları" dedi.

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