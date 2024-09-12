Olay yaratan Netanyahu belgeseli: "The Bibi Files"

NETANYAHU'NUN HAYATINA ODAKLANIYOR Film, Gazze 'de devam eden savaşa yol açan güvenlik zaaflarındaki sorumluluğu nedeniyle yoğun iç ve dış baskı altında olan İsrail başbakanıın iktidar yıllarına ışık tutuyor. Yaklaşık iki saat uzunluğundaki belgesel , Netanyahu'nun dördüncü kez yeniden seçildiği 2015 yılında başlıyor. Özellikle politikacının uzun süredir devam eden yasal sorunlarına ve İsrail polisinin davranışlarına yönelik soruşturmalarına odaklanıyor.

"GÜÇLÜ ADAM SENDROMU"



Filmin yönetmeni Alexis Bloom, "Bunu dünya çapında pek çok yerde, demokratik gerileme olarak görebilirsiniz. Burada, Macaristan'da, Rusya'da olanlarla paralellikler görüyorsunuz. Bu güçlü adam sendromu" diye konuştu.



Kanada Film Festivali'ndeki coşkuya rağmen, Bibi Dosyaları İsrail'de gösterilemeyecek.



Geçtiğimiz hafta Variety dergisinde yayınlanan röportajda filmin yönetmeni, belgeselin Netanyahu'nun karakterine "benzeri görülmemiş ve sıra dışı" bir şekilde ışık tutmasını umduğunu söyleyerek, "Bunlar onun rüşvetçi ve yolsuz karakterinin ve bunun bizi şu an bulunduğumuz noktaya nasıl getirdiğinin güçlü kanıtları" dedi.