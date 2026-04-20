Olaylı kapaktaki Filistinli kadın konuştu: "Fotoğraf acımızı görünür kıldı"
20.04.2026 15:35
L'Espresso dergisinin olaylı kapağında yer alan Filistinli Miad Ebu’l-Rub
İtalya’da yayımlanan L’Espresso dergisinin olaylı kapağındaki Filistinli kadın gazetecilere konuştu.
İtalya’da yayımlanan L’Espresso dergisinin kapağına taşıdığı , işgal altındaki Batı Şeria’da askeri üniforma giymiş bir İsrailli yerleşimcinin Filistinli bir kadınla alay ettiği anı yansıtan fotoğraftaki kadın gazetecilere konuştu.
İsrailli yerleşimcinin alay ettiği Filistinli kadının adı Miad Ebu’l-Rub. Bir avukat olan Ebu'l Rub, Anadolu Ajansı'na konuştu.
Ebu’l-Rub, L’Espresso kapağındaki fotoğrafın sahadaki gerçekliğin yalnızca küçük bir bölümünü yansıttığını vurgulayarak, "Bu fotoğraf, yaşadığımız acıyı görünür kıldı." dedi.
Filistinlilerin toprakla bağının güçlü olduğunu vurgulayan Ebu’l-Rub, zeytin ağaçlarının bu kimliğin bir parçası olduğunu söyledi.
Yerleşimci İsraillilerin zeytin ağaçlarını sökerek yerine yeni dikimler yaptığını ifade eden Ebu'l Rub, "Zeytin ağacı bizim kimliğimizdir, bizim hafızamızdır. Onlar zeytin ağaçlarını söküyor ancak zeytin ağacının ömrü onların ömründen ve sözde devletlerinin ömründen daha uzun." diye konuştu
Sosyal medyada hedef gösterildiğini belirten Ebu’l-Rub, özellikle İsrailliler tarafından tehdit içerikli paylaşımlara maruz kaldığını söyledi. Ebu’l-Rub, sahadaki baskılara alışkın olduğunu ancak ailesi nedeniyle endişe duyduğunu belirterek "Ben kendim için korkmuyorum ama 4 çocuğum var. Anne olmak her şeyin önüne geçiyor. En çok çocuklarım için endişeleniyorum." dedi. Çocuklarının yaşadığı korkuyu da aktaran Ebu’l-Rub, "İsraillilerin tekrarlanan saldırıları nedeniyle çocuklarım artık yalnız uyumaya korkuyor." dedi.
Ebu’l-Rub, sahada yürüttükleri çalışmalar sırasında benzer ihlallerle sürekli karşılaştıklarını ifade ederek “İsrailliler, İsrail ordusunun koruması altında her zaman vahşi saldırılar gerçekleştiriyor ve bunu Batı Şeria’nın tüm bölgelerinde sürekli olarak görüyoruz.” diye konuştu.
Ebu’l-Rub, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının başladığı Ekim 2023 sonrası dönemde sahadaki şiddetin belirgin şekilde arttığını söyledi. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in yerleşimci İsraillilere silah dağıtmasının sahadaki durumu daha da ağırlaştırdığını belirten Ebu'l Rub "Ekim 2023’ten sonra bu şiddet daha da arttı. Ben-Gvir’in onlara silah sağlaması ve koruma vermesiyle birlikte saldırılar çok daha tehlikeli hale geldi." ifadelerini kullandı. Ebu’l-Rub, "Bu tür uygulamalar, Filistinlileri topraklarını terk etmeye zorlamak ve yerleşimlerin genişlemesine zemin hazırlamak amacı taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.
NE OLMUŞTU?
İtalya’nın en eski haftalık dergilerinden L'Espresso, İsrailli bir yerleşimcinin resmedildiği kapak görseline “L’abuso” (İstismar) başlığı atmış, kapakta bir Yahudi yerleşimcinin, Miad Ebu’l-Rub'u cep telefonuyla kaydettiği bir görüntü yer almıştı.
Fotoğrafta silahlı olduğu görülen yerleşimcinin eğlenen yüz ifadesi ile kızın acı dolu hali arasındaki karşıtlık dikkat çektmişti.
Kapak, İsrail tarafında hızlı ve sert bir tepkiyle karşılanmış, İsrail’in Roma Büyükelçisi Jonathan Peled, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, kapağın “manipülatif” olduğunu savunmuştu.
L'Eespresso'nun İsrailli bir yerleşimciyi taşıdığı kapağı