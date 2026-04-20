Olaylı kapaktaki Filistinli kadın konuştu: "Fotoğraf acımızı görünür kıldı"

İtalya’da yayımlanan L’Espresso dergisinin kapağına taşıdığı , işgal altındaki Batı Şeria ’da askeri üniforma giymiş bir İsrailli yerleşimcinin Filistinli bir kadınla alay ettiği anı yansıtan fotoğraftaki kadın gazetecilere konuştu.

İsrailli yerleşimcinin alay ettiği Filistinli kadının adı Miad Ebu’l-Rub. Bir avukat olan Ebu'l Rub, Anadolu Ajansı'na konuştu.

Ebu’l-Rub, L’Espresso kapağındaki fotoğrafın sahadaki gerçekliğin yalnızca küçük bir bölümünü yansıttığını vurgulayarak, "Bu fotoğraf, yaşadığımız acıyı görünür kıldı." dedi.

Filistinlilerin toprakla bağının güçlü olduğunu vurgulayan Ebu’l-Rub, zeytin ağaçlarının bu kimliğin bir parçası olduğunu söyledi.

Yerleşimci İsraillilerin zeytin ağaçlarını sökerek yerine yeni dikimler yaptığını ifade eden Ebu'l Rub, "Zeytin ağacı bizim kimliğimizdir, bizim hafızamızdır. Onlar zeytin ağaçlarını söküyor ancak zeytin ağacının ömrü onların ömründen ve sözde devletlerinin ömründen daha uzun." diye konuştu

Sosyal medyada hedef gösterildiğini belirten Ebu’l-Rub, özellikle İsrailliler tarafından tehdit içerikli paylaşımlara maruz kaldığını söyledi. Ebu’l-Rub, sahadaki baskılara alışkın olduğunu ancak ailesi nedeniyle endişe duyduğunu belirterek "Ben kendim için korkmuyorum ama 4 çocuğum var. Anne olmak her şeyin önüne geçiyor. En çok çocuklarım için endişeleniyorum." dedi. Çocuklarının yaşadığı korkuyu da aktaran Ebu’l-Rub, "İsraillilerin tekrarlanan saldırıları nedeniyle çocuklarım artık yalnız uyumaya korkuyor." dedi.