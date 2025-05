“Öldü” dedikleri arkadaşları sağ çıktı: Halüsinojenik mantar yemişler

ABD’nin New York kentinde, doğa yürüyüşüne çıkan iki kişi, kendi gruplarına mensup üçüncü bir kişinin öldüğü ihbarında bulundu. Korucu, kayıp olduklarını söyleyen iki kişiyi kurtarmaya gittiğinde, tükettikleri halüsinojenik mantarın etkisinde oldukları, üçüncü kişinin öldüğünü ise sadece hayal etmiş oldukları anlaşıldı.



BBC’nin haberine göre, park yetkilileri, ölü ya da yaralı olmayan üçüncü doğa yürüyüşçüsünün de “değişik bir zihin halinde” olduğunu bildirdi.



“ÖLEN” KİŞİ KAMP ALANINA GERİ GÖTÜRÜLDÜ



Olay, 24 Mayıs tarihinde, New York’taki Cascade Dağı’nda yaşandı. Doğa yürüyüşü sırasında üçüncü kişi de 911’i arayarak yardım istedi. Fakat iddiaların aksine yaralı ya da ölü değildi. Üçüncü kişinin kamp seyahatlerine devam etmesine izin verilirken, iki kişi polis merkezine götürüldü.



İki yürüyüşçünün 911’e yaptığı ihbarın ardından korucu iki kişiyi buldu. İki yürüyüşçü, bunun öncesinde karşılaştıkları bir yetkiliye kayıp olduklarını söylemişti. Korucu, halüsinojenik mantar tükettiği anlaşılan iki yürüyüşçüyü bölgede bekleyen bir ambulansa bindirerek New York Eyalet Polisi’ne teslim etti. Ölmediği anlaşılan üçüncü kişi ise kamp alanına geri götürüldü.



Basına yansıyan bülten ve haberlerde üç kişinin isimlerine yer verilmezken, haklarında herhangi bir yasal işlem başlatılıp başlatılmadığı da netlik kazanmadı. Sanrı yaratan mantarların keyif için tüketimi New York’ta yasak.