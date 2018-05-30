Öldüğü açıklanan gazeteci salona girmeden önce ukraynalı yetkililer suikastle ilgi bilgileri paylaştı. Rus ajanları deşifre edebilmek için gazetecinin öldürülmüş gibi gösterildiği öne sürüldü.



Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı, gazeteciye suikast emrini Rus istihbaratının verdiğini iddia etti. Bir Ukrayna vatandaşının 40 bin dolara kiralık katil olarak tutulduğu ileri sürüldü.



Ukraynalı yetkililere göre Ruslar, kiralık katilden silah ve mühimmat almasını da istedi. İstihbarat bilgileri sayesinde suikast planının önlendiği belirtildi.



Bu açıklamanın ardından gazeteci Arkady Babçenko salona girdi ve kameraların karşısına geçti. Babçenko,hayatını kurtaran Ukrayna güvenlik servisine teşekkür etti, sevenlerini üzdüğü için özür diledi.

