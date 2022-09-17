'Öldüğü' iddia edilen Hamaney'in uzun süre sonra ilk kez görüntüleri yayınlandı

Hakkında "öldüğü, kalp ameliyatı geçirdiği, komada olduğu" gibi çeşitli iddialar ortaya atılan İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in, Tahran'da gençlik gruplarının temsilcileriyle bir araya geldiği görüldü.

Haberler - Anadolu Ajansı 17.09.2022 - 15:55

'Öldüğü' iddia edilen Hamaney'in uzun süre sonra ilk kez görüntüleri yayınlandı

'ın dini lideri Ali Hamaney'in, "öldüğü" veya "ağır hasta olduğu" yönündeki iddiaların ardından uzun süre sonra ilk kez görüntüleri yayınlandı.

'Öldüğü' iddia edilen Hamaney'in uzun süre sonra ilk kez görüntüleri yayınlandı - 1

Medyaya servis edilen görüntülerde Hamaney'in başkent Tahran'da bulunan İmam Humeyni Hüseyniyesi'nde düzenlenen Erbain merasimleri kapsamında ülkedeki gençlik gruplarının temsilcileriyle bir araya geldiği görüldü.

'Öldüğü' iddia edilen Hamaney'in uzun süre sonra ilk kez görüntüleri yayınlandı - 2

Tahran yönetimine muhalif medya ve sosyal medya kullanıcıları tarafından "vefat ettiği, kalp ameliyatı geçirdiği, komada olduğu" gibi hakkında çeşitli iddialar ortaya atılan Hamaney'in Erbain merasiminde gençlerle görüntülerinin yayınlanması sevenlerini rahatlattı.

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