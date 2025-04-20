Öldüklerini mektupla öğrendiler: 6 bin kişi yaşadığını kanıtlamaya çalışıyor

ABD 'de Donald Trump 'ın ikinci kez iktidara gelmesinin ardından göç politikaları son yılların en sert şeklini aldı. Amerikan gazetesi Washington Post'un haberine göre, 6 binden fazla göçmen acımasız bir yıldırma politikası kapsamında Sosyal Güvenlik İdaresi tarafından "ölüm veritabanı"na eklendi. Göçmenlerin ABD'yi terk etmeleri yönünde baskı yapmak amacıyla atılan bu adım büyük ses getirdi. Göçmenlerin hayatta olduklarını kanıtlayan belgelerle saha ofislerine akın etmesinin ardından son bir haftada yaklaşık 30 kişi listeden çıkartıldı. Bazı göçmenler meşruiyetlerini kanıtlamak için sürücü belgeleri ve çalışma izinleriyle birlikte kurumlara başvuruda bulundu. ÖLDÜKLERİNİ MEKTUPTAN ÖĞRENDİLER Kayıtlar, iptal talebinde bulunup Sosyal Güvenlik veri tabanlarına yeniden dahil edilen göçmenler arasında bir Haitili sığınmacı ve bir çocuğun da bulunduğunu gösteriyor. Diğerleri ise eyaletlerinden kendilerinin öldüğünü bildiren bildirim mektuplarıyla geldi. İç Güvenlik Bakanlığı'nın çoğunluğu Latin kökenli 6 bin 100'den fazla göçmeni ülkeyi terk etmeye zorlamak için ölü olarak listelemesi hükümet kayıtları kasıtlı olarak tahrif edildiği için yasa dışı olarak nitelendiriliyor.

ABD HÜKÜMETİNDE "ÖLÜM LİSTESİ" ÇATLAĞI



Beyaz Saray sözcüsü Liz Huston, konuya ilişkin açıklamasında durumu yalanlayarak, "Bu raporlama yanlıştır. Bu yasadışı göçmenler hiçbir zaman ölü olarak sınıflandırılmadı." ifadelerini kullandı.



Bu açıklama, bir Beyaz Saray yetkilisinin ve kıdemli bir Sosyal Güvenlik yetkilisinin açıklamalarıyla çelişiyor. Geçtiğimiz hafta ikisi de göçmenlerin ABD'den ayrılmalarını teşvik etme umuduyla ölü olaraklistelendiğini açıkça doğruladı.



"ÖLÜM ANA DOSYASI"



"Ölüm Ana Dosyası" olarak adlandırılan ve Sosyal Güvenlik İdaresi'nin internet sitesinde yayınlanan listede 1936'dan bu yana 85 milyondan fazla ölüm kaydı tutuldu.



İddialara göre ABD'de veritabanına eklenmenin potansiyel olarak korkunç sonuçları olabiliyor. Dosyaya yanlış bir şekilde eklenen herkes para kazanmak veya yaşayacak bir yer bulmak için mücadele etmek zorunda.



EN TEPEDEN GELEN EMİR



Göçmenleri ölü olarak listeleme talebi, İç Güvenlik'in en tepesinden geldi. Bu ayın başında göçmenlerin Ölüm Ana Dosyası'na yerleştirilmesini yetkilendiren ve kolaylaştıran iki mutabakat zaptı imzalandı.



Beyaz Saray'dan bir yetkili ayrıca, kanıt sunmadan, ölüm veritabanına giren göçmenlerin hepsinin terörist faaliyetlerle veya suç kayıtlarıyla bağlantıları olduğunu iddia etti.



The Post tarafından elde edilen kayıtlar, ölü olarak listelenen göçmenler arasında 13 yaşında, 14 yaşında, 16 yaşında ve 17 yaşında dört kişinin yanı sıra 70'li yaşlarda ve 83 yaşında bir kişinin bulunduğunu gösteriyor.