"Öldürdüğü adamı pişiren" pizza aşçısı hakim karşısında

Fransa’da bir pizza aşçısı, bir kişiyi öldürüp parçalara ayırdığı, ardından kanıtları gizlemek için cesedi pişirdiği iddiasıyla yargılanıyor.



The Telegraph gazetesinin haberine göre, aynı zamanda eski bir kasap olan 69 yaşındaki Philippe Schneider’e Şubat 2023’te Brasc köyünde yaşanan cinayet dolayısıyla suçlama yöneltildi. Aveyron mahkemesinin kararını 22 Mayıs’ta açıklaması beklenirken, öldürülen kişinin 60 yaşındaki Georges Meichler olduğu ve ormanlık bir alanda elektrik ve su tesisatı olmayan eski bir evde tek başına yaşadığı ifade edildi.

Buna göre, kızı, önce kendisine ulaşamayıp ardından babasının göndermeyeceğini düşündüğü kısa mesajlar alınca durumdan şüphelenip jandarmaya ihbarda bulunmuştu. Başlatılan soruşturma ise savcıları Schneider ile Meichler’in aracını kullanırken görüldüğü iddia edilen 45 yaşındaki partneri Nathalie Caboubass’e götürdü.



“SİZE SÖYLEYECEKLERİM KORKUNÇ”



Çift, bölgeye 2019 yılında taşınmıştı. Schneider, kendi bahçesinden topladığı bitkilerle hazırladığı “sihirli iksiri” bir “seks shop”ta satıyordu. Schneider, ardından Saint-Sernin-sur-Rance bölgesinde bir pizza restoranı açtı.



Çift, önce Meichler’in tatile gitmeden önce aracını kendilerine ödünç verdiğini iddia etti. Ardından, adamı öldürdüğünü itiraf etti. Schneider, savcılara verdiği ifadede, “Size söyleyeceklerim korkunç” dedi. Fakat şüpheli, soruşturma boyunca farklı hikayeler anlatmaya devam etti. Caboubassy ise olayda dahlinin olduğunu inkar etti.



“TÜM SORUMLULUĞU VE SUÇLAMALARI KABUL ETTİ”



Pizza şefi, önce Meichler’i bir tartışmanın ardından yanlışlıkla öldürdüğünü iddia etti. Sonrasında Meichler’in evine esrar çalmak için gittiğini ve Loup Benraki isimli üçüncü bir şüpheliden yardım aldığını anlattı. Schneider, hakime verdiği ifadede, Meichler’i bağladıklarını ve ağzını kapattıklarını söyledi. Schneider, Meichler’in boğularak öldüğünü ileri sürdü. Benraki ise olayda dahli olduğunu inkar etti.



İddiaya göre, Schneider, ardından cesedi kendi evine geri getirdi, üç gün boyunca bekledikten sonra ise bir kasap bıçağıyla parçalara ayırarak organlarını yaktı. Ardından öldürdüğü adamın evine geri dönen Schneider, iddiaya göre, kokuyu gizlemek için diğer vücut parçalarını sebzelerle birlikte bir tencerenin içinde pişirdi. Sanık, ardından ateş yakarak adamın diğer vücut parçalarını da yaktı. Schneider, verdiği ifadede külleri mülkünün çeşitli yerlerine saçtığını ve ruhunun huzur bulması için dua ettiğini savundu.



Avukat Luc Abratkiewicz de “Philippe Schneider tüm sorumluluğu ve suçlandığı tüm gerçekleri kabul etti” açıklamasında bulundu.



Schneider’e ölüme yol açacak şekilde insan kaçırma, cesedi saklama ve cesedin bütünlüğünü tehlikeye atma suçlamaları yöneltildi. Diğer iki sanık da suç ortaklığı ile suçlandı. Adamın bedeni bulunamazken, mahkeme kararının 22 Mayıs’ta açıklanması bekleniyor.

