Öldürüldükten 4 yıl sonra katiliyle “konuştu”

ABD’de 2021 yılında trafikte çıkan bir kavgada vurularak öldürülen Chris Pelkey, cinayetine ilişkin davada yapay zeka yardımıyla sanığa “hitap etti.” Arizona’da hayatını kaybeden adamın kız kardeşi, Pelkey’nin videolarını kullanarak yapay zekanın yardımıyla sanıkla “konuşmasını” sağladı.



The Guardian gazetesinin haberine göre, Pelkey, Arizona’da görülen duruşmada yapay zeka ile hazırlanmış videosunda, “Beni vuran adama, Gabriel Horcasitas’a (sesleniyorum); o gün o şartlar altında karşılaşmış olmamız yazık. Başka bir hayatta muhtemelen arkadaş olabilirdik. Affetmeye ve affeden bir Tanrı’ya inanıyorum. Her zaman inandım, hâlâ da inanıyorum” ifadelerini kullandı.



VİDEO VE SES KAYITLARI YAPAY ZEKA MODELİNE YÜKLENDİ



Aynı zamanda eski bir gazi olan 37 yaşındaki Pelkey, 2021 yılında Horcasitas tarafından kırmızı ışıkta vurularak öldürülmüştü. Pelkey, aracından inerek Horcasitas’ın aracına yürümüş, ardından vurularak hayatını kaybetmişti.



Pelkey’nin öldükten yaklaşık 4 yıl sonra yeniden “canlanabilmesi” yapay zeka yardımıyla mümkün oldu. Pelkey’nin kız kardeşi Stacey Wales, yerel basına yaptığı açıklamada, kardeşinin öldürülmesinin ardından kendisinin tüm bu olanlara ne söyleyeceğini merak ettiğini anlattı.



Wales ve eşi, daha sonra Pelkey’nin videoları ve ses kayıtlarını bir yapay zeka modeline yükledi. Hakim Todd Lang da yapay zekanın bu şekilde kullanılmasına olumlu yaklaştı. Lang, karar duruşmasında sanığı “cinayet” suçundan 10 yıl, 6 ay hapis cezasına mahkum etti.



HAKİM DE YAPAY ZEKAYI “SEVDİ”



Hakim Lang, konuya ilişkin olarak, “Bu yapay zekayı sevdim. Ne kadar kızgın olursanız olun, aile haklı olarak ne kadar kızgın olursa olsun affedişi duydum. Bunun gerçek olduğunu hissettim” dedi.



Pelkey’nin kardeşi John da yapay zeka videosuna atıfla, “Bu, benim tanıdığım adamdı” diye konuştu.

