Öldürülen askerin cebinden çıktı: Kim Jong Un'dan mektup!

Ukrayna ordusunun özel kuvvetleri, Kursk'taki Rus askeri mevzilerini hedef alan bir operasyon sırasında iki Kuzey Kore askerini öldürdüğünü açıkladı.

Operasyon sırasında, koruyucu ve taktik teçhizat, bir mesafe ölçer, bir termal dürbün, optik nişangahlı bir AK-12 saldırı tüfeği ve iletişim cihazları da dahil olmak üzere çeşitli ekipmanlar ele geçirildi.

SAMSUNG MARKA CEP TELEFONU

El konulan eşyalar arasında Samsung logolu eski bir 2G cep telefonu da vardı.

Ukrayna güçleri ayrıca, esir alınabilecek Ukraynalı askerlerle konuşurken kullanılacak Rusça kelimeler için Korece telaffuz kılavuzları buldu. Kılavuzlar, "silahlarınızı bırakın" ve "giysilerinizi çıkarın" anlamına gelen ifadeler içeriyordu.

KUZEY KORE LİDERİNDEN YENİ YIL MESAJI

Ele geçirilen diğer eşyalar arasında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un tarafından birliklere gönderildiğine inanılan el yazısıyla yazılmış bir Yeni Yıl mesajı vardı. Mektupta askerlere hizmetleri ve fedakarlıkları için övgüler yağdırılıyordu.

Ukrayna güçleri tarafından yayımlanan mektupta, "Yoldaşlar! Sizi çok özlüyorum. Lütfen güvenli ve sağlıklı bir şekilde geri dönmenizi sürekli dilediğimi asla unutmayın." ifadeleri yer alıyordu.



Mektupta ayrıca, "Yürek parçalayıcı fedakarlıklar ve pahalı savaş zaferlerinin sevinçleri, birçok asil savaş deneyimi, paha biçilmez gerçek yoldaşlık ve vatanseverlik duygusu yaşadınız, hepsi de anavatanın çok uzağında." yazıyordu.