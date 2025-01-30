Öldürülen askerin cebinden çıktı: Kim Jong Un'dan mektup!
Ukrayna güçleri, savaş alanında hayatını kaybeden Kuzey Koreli bir askerin üzerinde ilginç eşyalar buldu. Bu eşyalar arasında en dikkat çekenleri, Güney Koreli elektronik devi Samsung marka bir cep telefonu ve Kuzey Koreli lider Kim Jong Un'dan bir yeni yıl mektubu oldu. Mektupta askerlere hizmetleri ve fedakarlıkları için övgüler yağdırılıyordu. Ukrayna tarafından yayımlanan mektupta, "Yoldaşlar! Sizi çok özlüyorum. Lütfen güvenli ve sağlıklı bir şekilde geri dönmenizi sürekli dilediğimi asla unutmayın." ifadeleri yer alıyor.
Ukrayna ordusunun özel kuvvetleri, Kursk'taki Rus askeri mevzilerini hedef alan bir operasyon sırasında iki Kuzey Kore askerini öldürdüğünü açıkladı.
Operasyon sırasında, koruyucu ve taktik teçhizat, bir mesafe ölçer, bir termal dürbün, optik nişangahlı bir AK-12 saldırı tüfeği ve iletişim cihazları da dahil olmak üzere çeşitli ekipmanlar ele geçirildi.
SAMSUNG MARKA CEP TELEFONU
El konulan eşyalar arasında Samsung logolu eski bir 2G cep telefonu da vardı.
Ukrayna güçleri ayrıca, esir alınabilecek Ukraynalı askerlerle konuşurken kullanılacak Rusça kelimeler için Korece telaffuz kılavuzları buldu. Kılavuzlar, "silahlarınızı bırakın" ve "giysilerinizi çıkarın" anlamına gelen ifadeler içeriyordu.
KUZEY KORE LİDERİNDEN YENİ YIL MESAJI
Ele geçirilen diğer eşyalar arasında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un tarafından birliklere gönderildiğine inanılan el yazısıyla yazılmış bir Yeni Yıl mesajı vardı. Mektupta askerlere hizmetleri ve fedakarlıkları için övgüler yağdırılıyordu.
Ukrayna güçleri tarafından yayımlanan mektupta, "Yoldaşlar! Sizi çok özlüyorum. Lütfen güvenli ve sağlıklı bir şekilde geri dönmenizi sürekli dilediğimi asla unutmayın." ifadeleri yer alıyordu.
Mektupta ayrıca, "Yürek parçalayıcı fedakarlıklar ve pahalı savaş zaferlerinin sevinçleri, birçok asil savaş deneyimi, paha biçilmez gerçek yoldaşlık ve vatanseverlik duygusu yaşadınız, hepsi de anavatanın çok uzağında." yazıyordu.
"KADERİM ANAVATANLA PAYLAŞILIR"
Ukrayna özel kuvvetleri tarafından ortaya çıkarılan, mavi mürekkeple yazılmış el yazısı mektupların tarihleri 31 Aralık ve 1 Ocak'tı ve sonunda Kim'in imzası bulunuyor.
Kim'in mesajlarına ek olarak, Kuzey Koreli askerin üzerinde bulunan küçük bir kitapçıkta, "Kaderim her zaman anavatanla paylaşılır" yazan bir şarkı da dahil olmak üzere vatansever şarkıların el yazısıyla yazılmış sözleri yer alıyordu.
KUZEY KORELİ ASKERLER CEPHEDEN ÇEKİLDİ
Son raporlar, Kuzey Koreli birliklerin önemli kayıplar verdikten sonra Kursk bölgesindeki cephe hatlarından geri çekildiğini öne sürüyor.
Ukraynalı özel kuvvetler komutanı, "Ruslar cephe boyunca her yerde çalışıyor, ancak Koreli yok. Ya hatalarını analiz ediyorlar, ya yaralarını sarıyorlar ya da takviye bekliyorlar." ifadelerini kullandı.
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