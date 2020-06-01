Öldürülen Floyd'un alesinden canlı yayında polis müdürüne soru

ABD'nin Minnesota eyaletinde siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösteriler sürüyor.

Çok sayıda eyalette güvenlik güçleriyle protestocular arasında çatışmalar devam ederken, CNN televizyonunun canlı yayınında ilginç anlar yaşandı.

Kendisi de siyahi olan Minneapolis kentinin polis müdürü Medaria Arradondo, polis merkezinin etrafındaki protestocuların yanına giderek açıklamalarda bulunduğu sırada, CNN muhabiri, canlı yayınındaki Floyd'un ailesinin sorusunu polis müdürüne yöneltti.

Ölüm olayında 4 polis suçlanmış bunlardan sadece bir tanesi tutuklanmıştı. Aileden polis müdürüne "Diğer polisleri de tutuklayacak mısınız?" sorusu geldi.

Ailenin acısını anladığını belirten Arradondo, "Bunun karşısında sessiz kalmak suça ortak olmaktır" diyerek, diğer polislerin de tutuklanması gerektiğini üstü kapalı şekilde söylemiş oldu.

Tutuklama kararlarının savcılğının işi olduğunun da altı çizildi.

"BANA KONUŞMA FIRSATI VERMEDİ"

Öte yandan George Floyd’un erkek kardeşi Philonise Floyd ve ailesi, ABD Başkanı Donald Trump ve eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile telefonda görüştü.

CNN’e konuşan Floyd, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde konuşmasına izin vermediğini ifade ederek, “Bana konuşmak için fırsat dahi vermedi. Bayağı zordu. Onunla konuşmaya çalışıyordum ama o sürekli sözümü kesiyordu” ifadelerini kullandı.



"KARDEŞİM İÇİN ADALET İSTEDİM"

Floyd, Trump ve Joe Biden’dan kardeşi için adalet istediğini belirterek, Joe Biden ile konuşmasında kendisine yalvardığını belirtti. Floyd, “Başkan Yardımcısı Biden’dan adalet istedim. Daha önce hiç kimseye yalvarmamıştım ama ona yalvardım. Kardeşim için adalet istedim” dedi.

TANKER GÖSTERİCİLERİN ARASINA DALDI

