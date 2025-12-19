Öldürülen MIT profesörü ile kampüs katliamının bağlantısı araştırılıyor

ABD'nin Rhode Island eyaletinin Providence kentindeki Brown Üniversitesi'nde 2 öğrencinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı 13 Aralık'taki silahlı saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor. MIT'de çalışan 47 yaşındaki fizikçi ve nükleer füzyon bilimcisi Profesör Nuno Loureiro'nun öldürülmesi de genişletilen soruşturma kapsamına alındı.

Norfolk Bölge Savcılığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre MIT'de çalışan 47 yaşındaki fizikçi ve nükleer füzyon bilimcisi Loureiro, 15 Aralık gecesi Massachusetts'in Brookline kasabasındaki evinde silahlı saldırıya uğradı. Loureiro'nun kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini belirten yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü vurguladı.

Associated Press'e (AP) konuşan ve isimlerini vermeyen kaynaklar, yetkililerin Brown Üniversitesi’nde düzenlenen silahlı saldırı ile Loureiro'nun öldüğü saldırı arasındaki bağlantıyı araştırdığını ileri sürdü. FBI, daha önce yaptığı açıklamada, iki olay arasında bilinen bir bağlantı bulunmadığını ifade etmişti.

İRAN BAĞLANTISI İDDİASI

Ayrıca basında yer alan haberlere göre İsrailli yetkililer, Loureiro'nun öldürülmesinin İranlı bir operatör tarafından düzenlenmiş hedefli bir saldırı olabileceğini öne sürdü. Yetkililer, İran'ın nükleer programı etrafında artan gerilimlere dikkati çekerken, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) konuya ilişkin resmi bir değerlendirme yapmadı.

13 Aralık'ta Brown Üniversitesi'nde silahlı saldırgan nedeniyle "aktif silahlı saldırgan" alarmı verilmişti. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi yaralanmıştı. Katliam sonrası kaçan saldırgan ise hala aranıyor.