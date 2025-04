"Öleceksem gürültülü bir ölüm olsun": Gazze’de öldürülen foto muhabir Fatma'nın ardında bıraktığı tanıklık

Gazze’de yaşayan 25 yaşındaki foto muhabiri Fatima Hassouna, ölümün gölgesinde geçen hayatını belgelemekten asla vazgeçmedi. Sosyal medyada, “Öleceksem gürültülü bir ölüm isterim” diye yazan Hassouna, sessizce kaybolmak değil, iz bırakmak istiyordu.



Düğününden sadece birkaç gün önce İsrail’in Gazze’nin kuzeyine düzenlediği hava saldırısında Hassouna ve ailesinden 10 kişi, evlerinin hedef alınması sonucu hayatını kaybetti. Aralarında hamile kız kardeşi de vardı.

170 GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ



İsrail ordusu saldırının, Hamas’a mensup bir kişiye yönelik olduğunu açıkladı. Ancak Hassouna’nın ölümü, Gazze'de gazeteciler için süregelen ölümcül koşulları bir kez daha gözler önüne serdi. 2023’ten bu yana bölgede 170’ten fazla gazeteci yaşamını yitirdi.

Fatima'nın hikayesi, İranlı yönetmen Sepideh Farsi'nin çektiği ve Cannes'daki Acid Film Festivali'nde gösterilecek olan "Put Your Soul on Your Hand and Walk" adlı belgesele konu oldu. Farsi, “Fatima Gazze’deki gözüm oldu. Onun gücüne tutundum,” diyerek genç gazetecinin azmini anlattı.



Hassouna’nın meslektaşları ise büyük bir kayıp yaşadıklarını ifade etti. Al Jazeera muhabiri Anas al-Shareef, onun savaşın ortasında insan acısını belgelediğini vurgularken, başka bir gazeteci olan Miqdad Jameel, insanların Fatima’nın objektifinden Gazze’ye tanıklık etmesi gerektiğini söyledi.



Ölümünden önce şair Haydar el-Gazali’den kendisi için bir şiir yazmasını isteyen Fatima’nın arzusu, ardında bıraktığı görsellerle ve tanıklıkla bir anlamda gerçekleşti.



Cannes Film Festivali'nin açıklamasında ise şu cümle dikkat çekti:

“Bu genç kadının yaşam gücü bir mucize gibiydi. Onu gördüğümüz her an sevindik, onun için korktuk.”