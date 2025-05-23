“Ölen İngiliz’in kalbi çıkarıldı” iddiası hakkında bakanlıktan açıklama

Sağlık Bakanlığı, Türkiye tatilinde hayatını kaybeden İngiliz vatandaşı Beth Martin'in "kalbinin İngiltere'deki otopside yerinde bulunamadığına” yönelik iddia ve haberler hakkında açıklama yaptı.



Bakanlığın açıklamasında, Martin'in eşiyle İngiltere'den İstanbul'a geldiği sırada uçakta rahatsızlandığı, mide bulantısı ve kusma şikayetinin olduğu ve ailesiyle yerleştiği otelde durumunun ağırlaşması üzerine ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisine kaldırıldığı bilgisi verildi.



“TEDAVİ SÜRECİNDE HİÇBİR CERRAHİ İŞLEM GEÇİRMEDİ”



"'Crohn' adıyla bilinen ince bağırsak hastalığı bulunduğu öğrenilen, karaciğer fonksiyon testleri yüksek sonuçlanan ve tansiyonu düşük seyreden hastaya 'Toksik Hepatit ve Septik Şok' tanıları konulmuştur” denilen açıklamada, konuya ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:



“Tetkik ve ilk müdahalelerin ardından yoğun bakımda tedavi altına alınan hasta, 'çoklu organ yetmezliği nedeniyle gelişen kalp durması' nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Martin'in eşinin, seyahat öncesi ülkelerinde yedikleri bir yemekten zehirlenmiş olabilecekleri yönündeki beyanı ve ilk bulguların da eşliğinde hasta, hastane kayıtlarına 'adli vaka' olarak geçmiştir.



Adli vaka prosedürü ve eşinin de bu yöndeki talebi doğrultusunda hastanede, ön otopsi (kesi yapılmadan) gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyet Savcısı ve adli tıp doktorunun katılımıyla gerçekleşen ön otopsideki mevcut bulgularla, Martin’in kesin ölüm sebebi belirlenememiştir. Beth Martin, hastanedeki tedavisi sürecinde hiçbir cerrahi işlem geçirmediği gibi herhangi bir organının çıkarılması da söz konusu değildir. Savcılık ön otopsinin ardından Martin’in Adli Tıp Kurumuna sevk edilmesine ve klasik otopsi yapılmasına karar vermiştir."



AİLE, NE İDDİA ETMİŞTİ?



Daily Mail gazetesinin haberine göre, eşi Luke ve iki çocuklarıyla birlikte Türkiye’ye seyahat eden 28 yaşındaki kadının “Türkiye’de öldükten sonra kalbinin çıkarıldığı” iddia edilmişti. Haberde, Luke’un "eşinin ölümünün ardından çok büyük bir hastane faturasıyla, polisin temelsiz suçlamalarıyla ve cesedinin kalbi olmadan teslim edilmesiyle” karşı karşıya kaldığı ileri sürülmüştü.



Kadının ölümünün ardından “Türk hükümetinden cevap almak için mücadeleye yardım” amacıyla “GoFundMe” platformunda başlatılan bağış kampanyasında 180 bin sterlinin üzerinde para toplanmıştı.

Gazetenin haberinde, İngiltere’de yapılan otopside Beth Martin’in kalbinin “kayıp” olduğu iddia edilmiş, bu durumdan “Türk hastane” sorumlu tutulmuş, bunun için hiçbir izahat yapılmadığı, rıza alınmadığı öne sürülmüştü.

