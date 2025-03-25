Ölen kadının kimliği 60 yıl sonra ortaya çıktı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Tiburon bölgesinde 1966 yılında bir uçurumda bulunan ve 'Marin County Jane Doe' olarak bilinen kadının kimliği, DNA teknolojisi ile tespit edildi.

Kadının Tazmanyalı Dorothy Jean Vaillancourt olduğu belirtildi. Şerif Ofisi Sözcüsü Adam Schermerhorn "20 yıl önce bu teknoloji yoktu.

Genetik veritabanları sayesinde artık faili meçhul vakaları çözebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Soruşturmayı yürüten yetkililer, yıllardır kimliği belirlenemeyen vakalar üzerinde çalıştıklarını ve bu tür teknolojik gelişmelerin kayıp kişilerin ailelerine cevap bulma konusunda önemli bir rol oynadığını vurguladı.