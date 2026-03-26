Olimpiyat komitesi cinsiyet tartışmalarına nokta: Kadınlar kategorisinde sadece kadınlar yarışacak

IOC, Olimpiyat Oyunları'ndaki kadınlar kategorisindeki etkinliklere yalnızca biyolojik olarak kadın olan sporcuların katılabileceğini duyurdu. Geçen yıl Thomas Bach'ın yerine seçilen IOC Başkanı Kirsty Coventry önderliğinde alınan bu karar hem trans birey olarak tanımlanan erkeklerin hem de cinsel gelişim farklılığı olan sporcuların kadınlar kategorisinde yarışmasını yasaklıyor.

Komitenin kararında Tokyo 2021'de halterci Laurel Hubbard, Paris 2024'te ise boksörler Imane Khelif ve Lin Yu-ting üzerinden patlak veren skandalların etkili olduğu belirtiliyor. Söz konusu kararın biyolojik erkeklerin testosteron baskılayıcılar kullansalar dahi kadınlara karşı sahip oldukları değişmez fizyolojik avantajların ve güvenlik riskleri göz önüne alınarak verildiği kaydedildi.

IOC'nin rotasını değiştirmesinde, gelişim biyoloğu Dr. Emma Hilton'ın erkeklerin kadınlardan ortalama 2.6 kat daha sert yumruk attığını kanıtlayan çalışmaları ve Kanadalı Dr. Jane Thornton'ın biyolojik erkeklerin üstün performanslarını sürdürdüğünü belgeleyen sunumları etkili oldu.

Yeni düzenlemenin uygulanmasında, Dünya Atletizm federasyonunun geçen yıl benimsediği yönteme benzer şekilde, yanak içi sürüntü yoluyla yapılacak tek seferlik evrensel gen tarama testleri zorunlu kılınacak.Ömür boyu geçerli bir sonuç üreten bu prosedürle trans ve interseks bireylerin kadınlar kategorisinde yarışması engellenecek. Karar sonrası tüm uluslararası spor federasyonlarının IOC'nin bu yeni çizgisine uyum sağlaması bekleniyor.

Kararda ayrıca ABD'de düzenlenecek 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda bir tartışma yaşanmaması ve ABD Başkanı Trump’ın "Erkekleri Kadın Sporlarından Uzak Tutma" kararnamesini imzalaması ve trans sporculara vize vermeme tehdidinin de belirleyici bir rol oynadığı ifade edildi.