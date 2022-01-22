Olimpiyat meşalesi salgın nedeniyle az sayıda noktada elden ele taşınacak

Çin'in başkenti Pekin'de Covid-19 tedbirleri nedeniyle Kış Olimpiyatları öncesinde olimpiyat meşalesi az sayıdaki noktada elden ele taşınacak.



Pekin yerel yönetiminden yapılan açıklamada meşalenin, 2, 3 ve 4 Şubat’ta müsabakaların düzenleneceği Pekin merkezi, Yançing ilçesi ve komşu Hıbey eyaletinin Cangciakou şehrinde 11 noktada elden ele taşınacağı bildirildi.



Açıklamada, meşale aktarımının Pekin'de 4, Yançing'de 2 ve Cangciakou'da 5 noktada yapılacağı belirtildi.



Organizasyon Komitesi Başkan Yardımcısı Şu Cicun, meşale törenine katılacakların iki hafta öncesinden tıbbi izlemeye alınacağını ifade etti.



4-20 Şubat 2022'de Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Pekin'de son günlerde Omicron ve Delta varyantını taşıyan yurt içi kaynaklı vakaların ortaya çıkması, organizatörleri endişeye sevk ediyor.



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