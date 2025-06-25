Ölüm bile husumeti bitiremedi: Eski başkanın cenazesi kriz yarattı

Güney Afrika ülkesi Zambiya’nın eski devlet başkanı Edgar Lungu’nun ölümünün ardından naaşının nerede defnedileceği konusu kriz yarattı. Lungu’nun ailesi, eski başkanın yaşamını yitirdiği Güney Afrika Cumhuriyeti’nde defnedilmesi için harekete geçerken, Zambiya Başsavcısı, Güney Afrika’da mahkemeye başvurarak cenazenin durdurulmasını istedi.



BBC’nin haberine göre, mevcut Devlet Başkanı Hakainde Hichilema ile Lungu arasındaki husumet o kadar şiddetliydi ki Lungu, ölmeden önce Hichilema’nın cansız bedenine yaklaşmamasını istedi. Ailesinin iddiasına göre, Lungu, Başkan Hichilema’nın cenazesine katılmaması vasiyetinde bulundu. Eski başkanın ailesi de cenaze dolayısıyla devlet töreni düzenlenmesi yerine özel bir şirketle anlaşarak Lungu’yu Güney Afrika’da defnetmek istedi. Hükümet ise eski devlet başkanını devlet töreniyle gömmek istiyordu. Bunun üzerine, Zambiya hükümeti Güney Afrika Cumhuriyeti’nde mahkemeye giderek cenazenin durdurulmasını talep etti.



Yerel basına yansıyan haberlere göre, Zambiya Başsavcısı Mulilo D. Kabesha, bugün yapılması öngörülen cenaze töreninin söz konusu ihtilaf çözülene kadar durdurulmasını istedi. Eski başkanın ailesi ise cenaze törenin planlandığı şekilde gerçekleştirileceğini bildirdi. Aile, buna gerekçe olarak mahkeme belgelerinin kendilerine ulaşmamasını gösterdi.



TARAFLAR NE DİYOR?



Konu hakkında paylaşılan bilgilere göre, Lungu’nun Güney Afrika Cumhuriyeti’nde 68 yaşındaki ölümünün ardından cenaze işlemleriyle ailesi ilgilenmek istedi. Fakat Zambiya makamları süreci kontrol altına almak istedi. Hükümet ve aile önce devlet töreni konusunda anlaşsa da törenin detayları konusunda yaşanan anlaşmazlık üzerine aile cenazenin Güney Afrika’da olmasına karar verdi.



Devlet Başkanı Hichilema ise Lungu’nun eski bir devlet başkanı olarak “Zambiya ulusuna ait olduğunu” ve ülkede gömülmesi gerektiğini savundu. Başsavcı Kabesha da eski First Lady Esther Lungu ve dört çocuğunu, ailenin avukatı Makebi Zulu’yu ve eski başkanının cenazesinin tutulduğu cenaze evini dava etti. Başsavcı, kişisel dileklerin daha büyük kamu çıkarlarının önüne geçmemesi gerektiğini savundu.



Öte yandan, yaşanan bu olay, eski ve yeni lider arasındaki gerilimin boyutunu da gözler önüne serdi. Lungu’nun devlet başkanı olduğu dönemde Hichilema’nın konvoyunun Lungu’ya yol vermeyi reddetmesinin ardından şu anda Devlet Başkanı olan Hichilema 100’ü aşkın gün boyunca tutuklu kalmıştı. O dönemde muhalefet lideri olan Hichilema’ya devlet başkanının hayatını tehlikeye attığı iddiasıyla vatana ihanet suçlaması yöneltilmişti.



Hichilema, 2021 yılında yapılan seçimde, altıncı teşebbüsünde Lungu karşısında zafer kazanarak yeni devlet başkanı seçilmişti. İki isim daha önce de iki kez seçim sandığında karşı karşıya gelmişti.

