"Ölüm cezası alabilir": İsrail Büyükelçiliği çalışanlarını öldüren Rodriguez kimdir?

ABD'deki İsrail Büyükelçiliği çalışanlarına saldırı düzenledikten sonra tutuklanan 30 yaşındaki Rodriguez'in evinin camında, öldürülen Filistinli çocuğun fotoğrafı bulundu.

"Ölüm cezası alabilir": İsrail Büyükelçiliği çalışanlarını öldüren Rodriguez kimdir?

Washington DC'deki Yahudi müzesinin önünde, iki Büyükelçiliği çalışanını vurmakla suçlanan Elias Rodrigez, birinci derece cinayetin yanı sıra yabancı yetkilileri öldürmek ve ilgili ateşli silah suçlamalarıyla yargılanıyor.

Savcısı Jeanine Pirro, düzenlediği basın toplantısında çarşamba gecesi gerçekleşen saldırının bir nefret suçu olarak soruşturulduğunu ve daha fazla suçlamanın beklendiğini söyledi.

Rodriguez, saldırının ardından "Özgür " sloganı atmıştı.

"Ölüm cezası alabilir": İsrail Büyükelçiliği çalışanlarını öldüren Rodriguez kimdir? - 1

CEZASI NE OLACAK?

"Bu ölüm cezasına uygun bir dava” diyen Pirro, savcıların ölüm cezası isteyip istemeyeceklerini söylemek için henüz çok erken olduğunu da sözlerine ekledi.

FBI'ın Washington DC saha ofisinden Steve Jenson, cinayetleri “Yahudi toplumuna yönelik bir terör ve şiddet eylemi” olarak nitelendirdi.
30 yaşındaki Rodriguez, olay yerinde tutuklandı.

Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) tarafından yapılan incelemeye göre, olayda kullanılan silah Mart 2020’de Illinois eyaletinden Rodriguez tarafından yasal olarak satın alındı. Mahkeme belgelerinde, Rodriguez’in 20 Mayıs’ta Chicago’dan Washington’a uçtuğu, bagajında silah taşıdığı ve saldırıdan sadece üç saat önce etkinlik bileti aldığı kaydedildi.

"Ölüm cezası alabilir": İsrail Büyükelçiliği çalışanlarını öldüren Rodriguez kimdir? - 2

FİLİSTİN YANLISI BİR PROTESTOCU

Rodriguez'le bağlantılı sosyal medya hesapları, yanlısı protesto hareketine yoğun bir şekilde dahil olduğunu gösteriyor. Federal savcılara göre Irak Savaşı gazisinin oğlu olan Elias Rodriguez, sol siyasi görüşe mensup.

Müfettişler Rodriguez'in internette yazdığı iddia edilen ve 'i Gazze'de soykırım yapmakla suçlayan, politikalarını eleştiren ve siyasi şiddet kullanımını tartışan yazıları doğrulamaya çalıştıklarını bildirdi.

Evinin dün arandığı ve elektronik cihazlarınının da incelendiği açıklandı.

EVİNİN CAMINDA FİLİSTİNLİ ÇOCUĞUN FOTOĞRAFI VAR

Yetkilier, Rodriguez'in dairesinin dışında 2023 yılında Chicago'da öldürülen Filistinli-Amerikalı bir çocuğun fotoğrafını sergilediğini söyledi.

Mahkeme belgelerine göre, Rodriguez saldırı sırasında büyükelçilik çalışanlarına arkadan yaklaşarak, belinden çıkardığı 9 mm tabanca ile ateş etti. Kurbanlar yere düştükten sonra yanlarına giden Rodriguez’in birden fazla kez ateş etmeye devam ettiği aktarıldı. Kadın kurbanın sürünerek kaçmaya çalıştığı, sanığın onu takip edip tekrar ateş açtığı belirtildi. Olay yerinde 21 boş kovan bulundu.

"Ölüm cezası alabilir": İsrail Büyükelçiliği çalışanlarını öldüren Rodriguez kimdir? - 3
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ABD'de 2 İsrail Büyükelçiliği çalışanı öldürüldü

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