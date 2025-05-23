"Ölüm cezası alabilir": İsrail Büyükelçiliği çalışanlarını öldüren Rodriguez kimdir?

ABD Savcısı Jeanine Pirro, düzenlediği basın toplantısında çarşamba gecesi gerçekleşen saldırının bir nefret suçu olarak soruşturulduğunu ve daha fazla suçlamanın beklendiğini söyledi.

CEZASI NE OLACAK?



"Bu ölüm cezasına uygun bir dava” diyen Pirro, savcıların ölüm cezası isteyip istemeyeceklerini söylemek için henüz çok erken olduğunu da sözlerine ekledi.



FBI'ın Washington DC saha ofisinden Steve Jenson, cinayetleri “Yahudi toplumuna yönelik bir terör ve şiddet eylemi” olarak nitelendirdi.

30 yaşındaki Rodriguez, olay yerinde tutuklandı.

Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) tarafından yapılan incelemeye göre, olayda kullanılan silah Mart 2020’de Illinois eyaletinden Rodriguez tarafından yasal olarak satın alındı. Mahkeme belgelerinde, Rodriguez’in 20 Mayıs’ta Chicago’dan Washington’a uçtuğu, bagajında silah taşıdığı ve saldırıdan sadece üç saat önce etkinlik bileti aldığı kaydedildi.

