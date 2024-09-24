Ölüm cezasına çarptırılan imamın infazının durdurulması için kampanya

ABD'de cinayet suçlamasıyla ölüm cezasına çarptırılan siyahi bir imamın masum olduğu gerekçesiyle bugün planlanan infazının durdurulması için tepkiler sürüyor.

Ölüm cezasına çarptırılan imamın infazının durdurulması için kampanya


’nin Missouri eyaletinde, 1998’de işlenen bir için ölüm cezasına çarptırılan İmam Marcellus “Halife” Williams’ın infazının durdurulması için sivil toplum kuruluşları harekete geçti.

İmam Williams’ın destekçileri, cinayetteki DNA kayıtlarının eşleşmediğinin ortaya çıkması ile mahkumun masum olduğunu savunarak, bugün yapılması planlanan infaz işlemenin durdurulmasını talep ediyor.

Missouri Eyalet Yüksek Mahkemesi'nin önünde protesto gösterisi yapan destekçiler, Williams’ın infazının “adalette korkunç derecede bir hata” olacağını vurgulayarak, DNA kayıtlarına rağmen gerçekleştirilecek bir infazın adalet sisteminde siyahilere karşı önyargının bir ispatı olacağına vurgu yaptı.

CAIR’DEN İNFAZIN DURDURULMASI İÇİN İMZA KAMPANYASI

ABD’deki en büyük Müslüman hakları savunucu örgütü Amerika-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Williams’ın infazının durdurulması için başlattığı kampanyada 50 bine yakın imza topladı.

CAIR Ulusal Direktörü Edward Ahmed Mitchell, Missouri Valisi Mike Parson’a infazı durdurması çağrısında bulundu.

Mitchell, “Masumiyete dair güvenilir kanıtlar varken bir infazın gerçekleşmesine izin vermek vicdansızlıktır. Vali Parson'ın haksız bir infazı önleme yetkisi var ve herkesi bu acil eyleme katılmaya çağırıyoruz. Suçluluğu hakkında sorular devam ederken, özellikle de ırksal önyargı ve sistemsel başarısızlıkla dolu bir davada, hiç kimse idam edilmemelidir." ifadelerini paylaştı.

Williams, 1998'de işlenen bir cinayetten dolayı yargılanarak 2001'de ölüm cezasına çarptırılmıştı.

Williams’ın yargılaması sırasında parayla tutulmuş iki sanığın dinlenmesi, cinayete dair adli hiçbir kanıtın ortaya konulamaması, ayrıca 12 kişilik jüri heyetinin 11’inin beyazlardan oluşması tartışma konusu olmuştu.

2017'de yapılan DNA tahlilinde de olay yerinde bulunan örneklerle Williams'ın örnekleri eşleşmemişti.

İnfaz durdurulmazsa Williams bugün zehirli iğne ile infaz edilecek.

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