"Ölüm hakkı" aktivisti intihar etti: İntihara yardım ve yataklıktan tutuklanmıştı

İsviçre’de tartışmalı “Sarco intihar kapsülü”nün ilk kez kullanıldığı olayda gözaltına alınan ötanazi aktivisti Florian Willet, geçtiğimiz ay hayatına son verdi. 47 yaşındaki Willet, geçen yıl 64 yaşındaki Amerikalı bir kadının kapsülü kullanarak hayatını kaybetmesinin ardından “intihara yardım ve yataklık” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Kadının boğularak öldürüldüğü yönündeki iddialar ise sonradan asılsız bulunmuş ve Willet serbest bırakılmıştı.



Sarco kapsüllerini geliştiren Exit International isimli kuruluşun direktörü Dr. Philip Nitschke, Hollanda gazetesi Volkskrant’a yaptığı açıklamada, Willet’in bu süreçten derin şekilde etkilendiğini ve haksız yere suçlanmanın onu “tamamen değiştirdiğini” belirtti.



Nitschke, “O tanıdığımız sıcak gülümsemesi ve kendine güveni gitmişti. Yerine, hapsedilmenin ve yanlış suçlamaların travmasını yaşayan başka bir adam gelmişti" ifadelerini kullandı.

Willet’in yaşamına son verirken Sarco kapsülünü kullanıp kullanmadığı ise bilinmiyor.



Florian Willet, Exit International’a bağlı ötanazi savunucusu The Last Resort adlı grubun lideriydi. Geçtiğimiz Eylül ayında, ABD’li kadının İsviçre ormanlarında bir kulübede Sarco kapsülünü kullanarak hayatına son vermesine tanıklık etmişti. Bu olay, kapsülün ilk kullanımı olarak kayda geçmişti.





Sarco isimli cihaz, içindeki odayı nitrojen gazıyla doldurarak kişinin oksijen seviyesini hızla düşürüyor ve yaklaşık 10 dakika içinde ölüm gerçekleşiyor. Cihazın içinde, kullanıcıya “Eğer ölmek istiyorsanız, bu düğmeye basın” mesajı gösteriliyor.



Olayın ardından İsviçre polisi Willet’i hemen gözaltına almış, aylar süren soruşturmanın ardından Aralık ayında kasıtlı öldürme suçlamaları düşürülerek serbest bırakılmıştı. İsviçre, yabancıların yasal olarak yardım destekli intihar edebildiği az sayıdaki ülkeden biri olsa da, Sarco kapsülü henüz resmen onaylanadı.