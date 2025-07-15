Ölüm Vadisi’nde “dünyanın en zor” maratonunu koşarak rekor kırdı

ABD’nin Florida eyaletinden bir kişi, Ölüm Vadisi’nde “dünyanın en zor” maratonunu koşarak bunu yapabilen en yaşlı kişi oldu.



The Guardian gazetesinin haberine göre, 80 yaşındaki koşucu, “dünyanın en zor koşu yarışı” olarak da bilinen "Badwater 135" ultra maratonunu tamamlayarak tarihe geçti.



Bob Becker isimli adam, geçen hafta Kaliforniya’da deniz seviyesinin altındaki Ölüm Vadisi’nden başlayan ve ABD’nin en yüksek noktalarından biri olan Mt Whitney’de sona eren maratonu tamamlayan 93 kişiden biri oldu.



1980’li yıllardan bu yana her yıl düzenlenen maraton sırasında koşucular 49 derecenin üzerinde sıcaklıklara maruz kalabiliyor.



“GÖRÜLECEK BİR HESABIM VARDI”



Öte yandan, bu Becker’in ilk rekoru değil. ABD’li adam, 2015 yılında, 70 yaşındayken de “Badwater Double” isimli koşuyu tamamlayan en yaşlı insan olmuştu. Bu yarışta koşucular, koşu tamamladıktan sonra geri dönerek başladıkları noktaya geri dönüyordu. Becker, daha önce de “Badwater 135” koşusunu 2008 ve 2014 yıllarında başarıyla tamamlamıştı.



Becker’in bu sene yarışı tamamlama azmi ise büyük ölçüde bunu 2022 yılında başaramamış olmasından kaynaklanıyordu. Becker’in bu koşusundan yansıyan görüntülerinde bazen topalladığı, bazen ise yerde emeklediği görülmüştü. ABD’li adam, bu sene GearJunkie dergisini verdiği röportajda, “Görülecek bir hesabım vardı” dedi.



“Blackwater 135” koşusunun 48 saat içinde tamamlanması gerekiyor. Becker, 2022 yılında bu süreyi 17 dakika ile kaçırmıştı. Bu sene ise maratonu yaklaşık 3 saat erken bitirdi.

