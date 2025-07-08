Ölüm yolunda barış yürüyüşü: "Dünyaya bir Srebrenitsa yetmedi"

Srebrenitsa'da 1995 yılında Sırplar tarafından işlenen soykırımdan kurtulmak isteyen Boşnak sivillerin, Tuzla şehrine ulaşmak için kullandığı ormanlık yolda "Barış Yürüyüşü" başladı.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa kentinde, en az 8 bin 372 sivil katledilmişti. Soykırımın 30'uncu yılında düzenlenen 21'inci yürüyüşe yaklaşık 6 bin kişi katıldı. Yürüyüşçüler, Nezuk kasabasında buluştu.

Halk arasında "ölüm yolu" olarak bilinen orman yolunda 3 gün sürecek yürüyüş, katılımcıların, her gün ortalama 35 kilometre katederek 10 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaşmasıyla sona erecek.

TÜRK VE FİLİSTİN BAYRAKLARI TAŞIDILAR

Yürüyüşe katılanlar arasında o dönemde yolu kullanarak soykırımdan kurtulanlar da yer alıyor. Yürüyüşte Bosna Hersek bayraklarının yanı sıra Boşnakların 1992-1995'teki savaş döneminde kullandıkları altın zambaklı bayraklar ile Türk ve Filistin bayrakları da taşındı.

Yürüyüşe katılan Ademir Mesic, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sadece derslerde anlatılanları dinlemekle, o yolları bizzat yürümek arasında büyük fark var. Gazze'de yaşananlar, burada olanlardan bile kötü, dünya için bir Srebrenitsa yetmedi. Biz sadece bunun sona ermesi için çağrıda bulunabiliriz" dedi.

Bu yıl yürüyüşe çok sayıda çocuk da katıldı. Organizasyonda Boşnaklar ve Türklerin yanı sıra birçok ülkeden kişi yer aldı.

SREBRENİTSA'DA NE OLDU?



Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.



Sırplar tarafından otobüs ve kamyonlara bindirilen Boşnaklardan 8 bin 372'si götürüldükleri ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda acımasızca katledildi. Katledilenlerin cesetleri, bulunmamaları amacıyla ülkedeki çeşitli toplu mezarlara gömüldü.



Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.​​​​​​​