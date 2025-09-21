"Ölümcül beyin kurdu" salgını: Yeni test geliştirildi

ABD Minnesota’da görülen ve halk arasında “beyin kurdu” olarak bilinen Parelaphostrongylus tenuis adlı parazit, geyik, alageyik ve Kanada geyiği (moose) gibi hayvanlarda ciddi nörolojik sorunlara yol açıyor. Beyne yerleşen parazit; denge kaybı, daireler çizerek yürüme, felç ve sonunda ölüme kadar varan etkiler gösterebiliyor.



Parazitin doğal taşıyıcısı beyaz kuyruklu geyikler, hastalık belirtisi göstermeden bu kurtları dışkılarıyla doğaya yayıyor. Salyangoz ve sümüklüböcekler aracılığıyla bulaşan parazit, geyik ve alageyikler gibi uyum sağlayamayan türlerde ölümcül olabiliyor.

BAŞKA PARAZİTLERLE KARIŞTIRILIYORDU

Ancak teşhis zorluğu nedeniyle parazitin varlığı çoğu zaman yalnızca hayvan öldükten sonra anlaşılabiliyordu. Minnesota’da sık görülen bu vakaların, başka parazitlerle karıştırılma riski de bulunuyordu.



Bu sorunu aşmak için Tennessee Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’ndeki araştırmacılar, hayvanların kanında parazite karşı oluşan antikorları tespit eden yeni bir serolojik test geliştirdi. Bu yöntem sayesinde, canlı hayvanlarda da hastalık erken dönemde saptanabiliyor ve genetik analiz kadar pahalı işlemlere gerek kalmıyor.



Yeni test, ABD genelinde Kanada geyiği, alageyik ve hatta ren geyiklerinden alınan örneklerle uygulanmaya başlandı. Uzmanlar, bu sayede parazitin yeni bölgelere yayılıp yayılmadığını izleyebiliyor. Erken teşhis sayesinde, yetkililer salyangoz popülasyonunu azaltma veya geyik av kotasını artırma gibi önlemler alarak yayılımı kontrol etmeye çalışabilecek.