Ölümcül hastalık için alarm verildi: ''Aşı olmadan tatile çıkmayın'' uyarısı

Ülkenin bazı bölgelerinde kızamık vakaları, şimdiden 2024 yılının tamamında görülen vaka sayılarına yaklaşmış durumda.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), Avrupa’daki kızamık vakalarının son 25 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını ve aşısız bireylerin tatilde virüs kapabileceğini belirtti.

''AŞI OLMADAN TATİLE ÇIKMAYIN'' UYARISI



Yetkililer, özellikle çocukların MMR (kızamık, kabakulak, kızamıkçık) aşısının her iki dozunu da eksiksiz yaptırıp yaptırmadığının kontrol edilmesini öneriyor. Fransa, İtalya, İspanya ve Almanya gibi tatil rotalarında da kızamık vakalarının arttığına dikkat çekiliyor.



Geçtiğimiz yıl Avrupa’da 127 binden fazla kızamık vakası görülmüştü. Bu, 1997’den bu yana en yüksek sayı.



Daily Mail'e konuşan Dr. Vanessa Saliba, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Kızamık, kolay bulaşan ve ciddi sonuçlara yol açabilen bir hastalık. Orta kulak iltihabı, zatürre ve beyin iltihabı gibi komplikasyonlara neden olabilir. Bazı çocuklar, kalıcı sağlık sorunları yaşayabiliyor.''

VAKA SAYISI ARTIYOR



2025 başından bu yana İngiltere genelinde 420 kızamık vakası bildirildi. Ancak bazı vakaların henüz rapor edilmediği ve bu nedenle sayının daha da yüksek olabileceği tahmin ediliyor. Vakaların yaklaşık üçte ikisi 10 yaş altı çocuklarda görüldü ve büyük çoğunluğu aşısızdı.



Bristol kenti, şu an salgının merkez üssü olsa da, bölgesel olarak en fazla vakanın görüldüğü yer Londra.



Hastalık, genellikle ateş, öksürük ve burun akıntısı gibi grip benzeri belirtilerle başlıyor. Ardından ciltte döküntüler ortaya çıkıyor. Nadir vakalarda sepsis, zatürre veya beyin iltihabı gibi ağır komplikasyonlar görülebiliyor. Her 5 çocuk hastadan biri hastaneye yatırılıyor; her 15 çocuktan biri ise bu ciddi komplikasyonları yaşıyor.



AŞILAR HAYAT KURTARIYOR

İngiltere’de MMR aşısı ilk olarak 1 yaşında, ikinci doz ise 3 buçuk yaş civarında yapılıyor. Ancak aşılanma oranı düşmüş durumda. Ülke genelinde iki doz MMR aşısı yaptırmış çocukların oranı yüzde 84. Londra’da bu oran yüzde 73’e kadar iniyor; bazı ilçelerde ise yüzde 50’nin altına düşüyor.



UKHSA’ya göre, 1968’den bu yana uygulanan MMR aşısı sayesinde İngiltere’de yaklaşık 20 milyon kızamık vakası ve 4 bin 500 ölüm önlendi.



Aşı durumundan emin olmayan vatandaşların, aile hekimlerine başvurarak kontrol yaptırmaları tavsiye ediliyor.