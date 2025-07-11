Ölümcül parazit alarmı: Vücuda sızıyor, insanlarla besleniyor

ABD’de yaşayan bazı böceklerin ölümcül ve hastalığa neden olan parazitler yayabildiği tespit edildi.

Florida ve Teksas’taki araştırmacılar, Chagas hastalığının bulaşmasını takip etmek için 10 yıl boyunca çalışmalar yürüttü. Bu tehlikeli hastalık, Trypanosoma cruzi adlı bir parazitin neden olduğu biliniyor.

Trypanosoma cruzi, genellikle “öpücü böcek” olarak bilinen böceklerin dışkısıyla bulaşıyor. Bu böcekler insanları ve hayvanları ısırarak kan emiyor.

VÜCUTTA ONLARCA YIL YAŞAYABİLİR

Bu durum, çoğu kişinin hasta olduğunu fark etmediği Chagas hastalığının yayılmasına yol açıyor. Şu anda ABD'de yaklaşık 280 bin kişinin bu hastalığı taşıdığı düşünülüyor.

Tedavi edilmediği takdirde, parazit vücutta onlarca yıl yaşayabilir ve kalp yetmezliği, kan pıhtıları ve bağırsak hasarına yol açabilir.

HEM İNSANLARI HEM HAYVANLARI ENFEKTE EDİYOR

Florida’da toplanan 300 öpücü böcek üzerinde yapılan araştırmada, bu böceklerin üçte birinden fazlasının insanların evlerinde yaşadığı tespit edildi.

Test edilen böceklerin üçte biri Trypanosoma cruzi taşıyordu ve insanların yanı sıra hayvanları da enfekte ettikleri, incelenen ilçelerin yarısından fazlasında görüldü.

Araştırmacılar, bu böceklerin insanların inşa ettiği yeni yerleşimlerle birlikte doğal yaşam alanlarının içine girilmesi sonucu evlere sızdığını düşünüyor.

BU BÖCEKLER NASIL BESLENİYOR?

Öpücü böcekler, yaklaşık 3 cm uzunluğa kadar ulaşabilen, gece beslenen kan emici böceklerdir. Gündüzleri genellikle evlerin tavanlarında ve duvar çatlaklarında gizlenirler. Geceleri ise dışarı çıkarak beslenirler.

Bu böcekler, dışkılarındaki parazitin insanlar veya hayvanlar tarafından cilde ya da ağız yoluyla alınması yoluyla hastalık yayar.

ABD’de öpücü böcekler 29 eyalette tespit edilmesine rağmen, Chagas hastalığı dikkatli biçimde izlenmiyor. Ancak bu hastalık, vücutta yıllarca belirti vermeden kaldığı için “sessiz katil” olarak biliniyor.