Ölüme yakın anlarda zaman neden yavaşlar?

Ölüme yakın deneyim yaşayan bazı kişiler, sanki zaman kavramı tamamen ortadan kalkmış gibi hissettiğini iddia ediyor. Hayatta kalma içgüdüsü olarak ortaya çıkan bu tepki, tehdit anında ortaya çıkıyor.

Ölüme yakın anlarda zaman neden yavaşlar?

Ölümle burun buruna gelenler, yaşadıkları deneyim sırasında zamanın durmuş veya yavaşlamış gibi hissettirdiğini sıkça dile getiriyor.

Zamanın akışı aynı zamanda o kadar hızlı olabilir ki, düşündüğümüzde sanki hayatımız yanımızdan geçiyormuş gibi hissedebiliriz. Eski fotoğraflara bakarken sıkça "Zaman nasıl geçti?" diye düşünebiliriz.

Nörobilimciler, çocuklukta zamanın yavaş aktığı, yetişkinliğe adım atıldığında ise hızlandığı algısının yaygın bir deneyim olduğunu belirtiyor.

Ölüme yakın deneyimler üzerine çalışan psikiyatrlar, ölüme yaklaşan kişilerin yaklaşık yüzde 70'inin o an "zamanın durduğunu veya anlamını yitirdiğini" öne sürdüğünü söylüyor.

Peki travmatik anlarda zaman neden sanki yavaş akıyormuş gibi hissediyoruz?

Ölüme yakın deneyimlerde zamanın neden yavaş aktığı konusunda net bir sonuç yok. Ancak araştırmacılar, zamanı algılama şeklimizin değişmesinin altında "savaş ya da kaç" psikolojisinin yattığını düşünüyor.

Evrimsel süreçte hayatta kalma içgüdüsü olarak gelişen bu tepki, tehdit anında ortaya çıkıyor.

Tehlike anında beyin daha hızlı çalıştığı için ölüme yakın deneyim yaşayan kişiler çevrelerinin daha yavaş hareket ettiği yanılgısına düşüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Yaralı serçeyi kurtarmak isterken kamyon çarptı

DÜNYA HABERLERİ

Hamas: İsrail'in okul bombalaması vahşice bir cinayet

Hamas: İsrail'in okul bombalaması vahşice bir cinayet

Su altında tarihi keşif! Roma dönemine ait mozaik bulundu

Su altında tarihi keşif! Roma dönemine ait mozaik bulundu

Filistin Sağlık Bakanlığı: Saldırılarda 39 bin 258 sivil öldü

Filistin Sağlık Bakanlığı: Saldırılarda 39 bin 258 sivil öldü

İsrail'den sahra hastanesine saldırı: 30 kişi öldü, 100 kişi yaralandı

İsrail'den sahra hastanesine saldırı: 30 kişi öldü, 100 kişi yaralandı

Rus istihbaratı: Dağıstan’da kiliseye saldırı hazırlığındaki 3 kişi yakalandı

Rus istihbaratı: Dağıstan’da kiliseye saldırı hazırlığındaki 3 kişi yakalandı

Filipinler ve Tayvan'da tayfun can aldı: 42 kişi öldü

Filipinler ve Tayvan'da tayfun can aldı: 42 kişi öldü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...