Ölümle sonuçlanan 20 saniye. ABD'de polis ateşi nasıl açıldı?

ABD'de aracıyla protestocuların arasında ilerleyen üç çocuk annesi 37 yaşındaki Renee Nicole Good'un Göçmen Gümrük Muhafaza (ICE) ajanları tarafından öldürülmesinin yankıları devam ediyor.

Genç kadının vuruldupu ana ilişkin görüntüler, Reuters tarafından analiz edildi. Analize göre, olaya karışan Göçmenlik Dairesi görevlisi, araç yanından geçerken ilk atışı yaptı.

Reuters’in doğruladığı, çevredeki tanıklara ait videolara dayanan inceleme, Good’un vurulmadan önceki son anlarında yaşananları ortaya koyuyor.

20 SANİYE SÜREN ÖLÜMCÜL KARŞILAŞMA

Reuters’in analizinde kullanılan videolar, ajans tarafından bağımsız olarak doğrulandı. Ancak görüntülerin hiçbiri, hareket halindeki aracı görevlinin bakış açısından göstermiyor.

İncelenen kayıtlar, Good ile ajanlar arasındaki 20 saniyelik ölümcül karşılaşmanın tamamını gösteriyor. Videolara göre, ölümcül atışları yapan görevli silahını çektiğinde aracın tam önünde duruyordu.

GÖREVLİ ÜÇ EL ATEŞ ETTİ

Görevli, yaklaşık bir saniye sonra üç el ateş etti. İlk mermi, araç görevlinin yanından geçerken ön camı deldi. İkinci ve üçüncü atışlar ise araç ilerlemeye devam ederken sürücü tarafı camından isabet etti.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Tricia McLaughlin, Good’u “şiddet içeren bir isyancı” olarak nitelendirdi ve aracını “yerli terör” eyleminde silah gibi kullandığını öne sürdü.