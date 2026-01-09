Ölümle sonuçlanan 20 saniye. ABD'de polis ateşi nasıl açıldı?
ABD’de 37 yaşındaki üç çocuk annesi Renee Good’un Göçmenlik Dairesi ajanı tarafından öldürülmesinin yankıları devam ediyor. Haber ajansı Reuters, sadece 20 saniye içinde gerçekleşen olayın ayrıntılarını inceledi.
ABD'de aracıyla protestocuların arasında ilerleyen üç çocuk annesi 37 yaşındaki Renee Nicole Good'un Göçmen Gümrük Muhafaza (ICE) ajanları tarafından öldürülmesinin yankıları devam ediyor.
Genç kadının vuruldupu ana ilişkin görüntüler, Reuters tarafından analiz edildi. Analize göre, olaya karışan Göçmenlik Dairesi görevlisi, araç yanından geçerken ilk atışı yaptı.
Reuters’in doğruladığı, çevredeki tanıklara ait videolara dayanan inceleme, Good’un vurulmadan önceki son anlarında yaşananları ortaya koyuyor.
20 SANİYE SÜREN ÖLÜMCÜL KARŞILAŞMA
Reuters’in analizinde kullanılan videolar, ajans tarafından bağımsız olarak doğrulandı. Ancak görüntülerin hiçbiri, hareket halindeki aracı görevlinin bakış açısından göstermiyor.
İncelenen kayıtlar, Good ile ajanlar arasındaki 20 saniyelik ölümcül karşılaşmanın tamamını gösteriyor. Videolara göre, ölümcül atışları yapan görevli silahını çektiğinde aracın tam önünde duruyordu.
GÖREVLİ ÜÇ EL ATEŞ ETTİ
Görevli, yaklaşık bir saniye sonra üç el ateş etti. İlk mermi, araç görevlinin yanından geçerken ön camı deldi. İkinci ve üçüncü atışlar ise araç ilerlemeye devam ederken sürücü tarafı camından isabet etti.
ABD İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Tricia McLaughlin, Good’u “şiddet içeren bir isyancı” olarak nitelendirdi ve aracını “yerli terör” eyleminde silah gibi kullandığını öne sürdü.
Göçmenlik Dairesi ajanı tarafından açılan ateşte öldürülen Renee Good isimli genç kadının aracının ön camı.
UZMANLAR NE DİYOR?
Reuters’in görüştüğü iki uzman ise olayın daha kapsamlı inceleme gerektirdiğini belirtti. Güney Karolina Üniversitesi’nden kriminoloji profesörü Geoffrey Alpert, görevlinin neden hareket halindeki bir aracın önünde konumlandığını sorguladı.
Alpert, bu durumun “görevlinin yarattığı tehlike” örneği olabileceğini söyleyerek, “Bu kavramın özü, bir şüphelinin yaptığına karşılık güç kullanmaya zemin hazırlayacak şekilde kendini tehlikeli bir konuma sokmaktır; salt kendi ya da başkalarının hayatını korumak için tepki vermekten farklıdır.” ifadelerini kullandı.
Polis güç kullanımı konusunda uzman ve Pennsylvania’da 20 yılı aşkın kolluk tecrübesi bulunan Ashley Heiberger ise ayrıntılı analiz olmadan kesin bir sonuca varılamayacağını ifade etti.
“GÖREVLİ TEHDİDİN BİTTİĞİNİ ALGILAMALIYDI”
Heiberger, şiddet içermeyen bir suçta güç kullanımının orantılı olması gerektiğini vurguladı. Bununla birlikte, ikinci ve üçüncü atışların sürücü tarafı camından yapılmış olmasının tek başına uygunsuz güç kullanımını kanıtlamadığını söyledi.
Heiberger, “Görevlinin zihni tehdidin bittiğini algılamalı ve ardından bedene ateşi kesme sinyalini vermelidir. Bu iki süreç eşzamanlı gerçekleşmez.” dedi.
TRUMP YÖNETİMİ POLİSİ SAVUNDU
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social’da yaptığı paylaşımda Good’un “Göçmenlik Dairesi görevlisinin üzerinde sürdüğünü” ve görevlilerin meşru müdafaa kapsamında ateş açtığını savundu.
Buna karşılık Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, düzenlediği basın toplantısında bu iddiayı reddetti. Görüntüleri izlediğini belirterek meşru müdafaa söyleminin “saçmalık” olduğunu söyledi.