Ölümü bekleyerek 50 yıl geçirdi: Rekor tazminat alacak!

Japonya'da bir adam, cinayet suçundan 50 yıl boyunca idam sırası bekledi.

89 yaşındaki Iwao Hakamata, 1968 yılında patronunu, patronunun karısını ve iki çocuğunu öldürmekten suçlu bulunmuş, ancak geçen yıl yeniden yargılanmasının ardından beraat etmişti.

YILLARCA ÖLÜMÜ BEKLEDİ



Hakamata'nın avukatları, 47 yıllık mahkumiyetin ruh sağlığını olumsuz etkilediğini ileri sürerek mümkün olan en yüksek tazminatı talep etmişti.



Pazartesi günü talebi kabul eden Japon yargıç, sanığın "son derece şiddetli" ruhsal ve fiziksel acı çektiğini kabul etti.

217 MİLYON YEN TAZMİNAT



Japonya hükümeti, yerel medyanın ülke tarihinde ödenen en büyük tazminat olarak duyurduğu kararla, Hakamata'ya 217 milyon yen (1,45 milyon dolar) maddi tazminat ödeyecek.

Hakamata'nın davası, Japonya'nın en uzun ve en ünlü hukuk destanlarından biri olarak görülüyor.