"Ölümüme kim üzülecek" diye sahte cenaze düzenledi: Bir anda tabuttan çıktı

Hindistan’ın Bihar eyaletindeki Konchi köyünde yaşayan 74 yaşındaki Mohan Lal, insanların ölmesi halinde ne kadar üzüleceklerini görmek için sahte bir cenaze töreni düzenledi.

Mohan Lal’ın ani ölüm haberiyle şaşkına dönen köylüler, cenaze törenine katıldı ve geleneksel ritüelleri yerine getirdi. Ancak asıl şok, Mohan Lal’ın tabutundan kalkıp cenazenin aslında bir deney olduğunu açıklamasıyla yaşandı.

"AKRABALARI İLE İŞ BİRLİĞİ YAPTI"

Mohan Lal, “Ölümden sonra insanlar tabutu taşır, ama ben bunu kendim görmek ve insanlar bana ne kadar saygı ve sevgi gösteriyor öğrenmek istedim” dedi.



Sahte cenazenin inandırıcı olması için bazı akrabalarını iş birliği yapmaya ikna eden Mohan, süslenmiş bir tabut üzerinde krematoryuma götürüldü. Cenazeye yüzlerce köylü katıldı. Mohan törenin ardından köylülerin gönlünü almak için büyük bir ziyafet düzenledi.