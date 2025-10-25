Ölümün eşiğinden dönmek: 48 kişinin "ölüm deneyimi" incelendi

Tarih boyunca insanlığın en büyük gizemlerinden biri aynı soruya dayanıyor: Ölünce ne olur?

Yeni bir bilimsel araştırma, bu kadim meraka bir adım daha yaklaştı.

Çin’deki Pekin Matematik Bilimleri ve Uygulamaları Enstitüsü’nden Dr. France Lerner ve ekibi, ölümün eşiğine gelen 48 kişiyle görüşerek onların “ölüme yaklaşma anlarında” neler gördüklerini analiz etti.

Bulgular, insan bilincinin son saniyelerinde yaşadığı deneyimlerin şaşırtıcı ölçüde farklı olabildiğini ortaya koydu.



GÖKYÜZÜNE MERDİVENLER VE IŞIK TÜNELLERİ

Katılımcıların bir kısmı “cennet benzeri varlıklar” gördüğünü söylerken, bazıları “kara delik” ya da “ışık matrisi” gibi bilimkurgu sahnelerini anımsatan manzaralar tarif etti.

Bir kişi, “Solumda taş merdivenler vardı, yukarıda beyaz giysili biri duruyordu” ifadelerini kullandı.

Bazı deneyimler dini semboller taşırken, kimileri tamamen soyut veya fantastik nitelikteydi. Katılımcılardan biri, “Bembeyaz tüyleri katman katman dizili, yüzü Yunan heykellerindeki kadar kusursuz bir meleği” gördüğünü anlattı.

Dr. Lerner’a göre bu çeşitlilik, kültürel geçmişimizin ölüm anındaki halüsinasyonlara bir “iskelet” oluşturduğunu gösteriyor.

IŞIK KÜRELERİ VE KARANLIK TÜNELLER

Pek çok anlatı, klasik “tünel ve ışık” deneyimini doğruluyor.

Katılımcılardan biri, “Tamamen siyah ama parıltılı bir tünelle sarıldım,” derken, bir diğeri “Ben bir ışık balonunun içindeydim, sınır yoktu, onunla bir olmuştum” ifadelerini kullandı.

Bazı vakalarda, ölmüş yakınlarla karşılaşmalar da yer aldı. Bir kişi, “Teyzelerim Elizabeth ve Linnie’yi gençlik halleriyle gördüm. Onları sadece yaşlıyken tanımıştım” dedi.

BEYİNDEKİ GÖRSEL BOZULMALAR AÇIKLAYABİLİR

Araştırma, bu deneyimlerin dört farklı “mekansal biçim”de yaşandığını ortaya koydu.

A-şekilleri: Görsel alanın daraldığı, tünel görüşünün oluştuğu durumlar.



B ve C-şekilleri: Görme alanının yarısının geçici olarak kaybolduğu eliptik sahneler.



C5-şekli: 360 derecelik bir “ışık küresi” içinde deneyim.



Katılımcıların çoğunda bu formlar aşamalı biçimde birbirini izledi. Bilim insanlarına göre bu, ölüm sürecinde beynin görsel alanı algılayış biçimindeki fizyolojik bozulmalardan kaynaklanıyor.

Henüz hakem değerlendirmesi aşamasında olan çalışma, ölümün sınırında yaşananların biyolojik temellerine dair en kapsamlı analizlerden biri olarak değerlendiriliyor.