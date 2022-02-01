Omicron’u ilk bildiren Güney Afrika, Covid-19 karantina kurallarını gevşetti

Dünyada halihazırda en yaygın varyant olan Omicron’u 24 Kasım’da ilk bildiren ülke olan Güney Afrika, yeni corona virüs karantinası kararlarını açıkladı.



Hükümetten yapılan açıklamada, Covid-19 testi pozitif çıkan ve semptom göstermeyen kişilere yönelik karantina zorunluluğunun kaldırıldığı bildirildi.



Yeni düzenleme kapsamında semptom gösteren Covid-19 taşıyıcılarının karantina süresinin 10 günden 7 güne indirildiği aktarıldı.



Hükümetin tüm okullarda tam zamanlı eğitime geçişin yeniden başlatılmasına karar verdiği ifade edildi.



Açıklamada, Güney Afrika nüfusunun yüzde 60 ila 80'i aşan Covid-19 bağışıklık oranlarının bu kararların alınmasında etkili olduğu bilgisi paylaşıldı.



Yeni karantina kurallarının bugünden itibaren uygulamaya girdiği belirtildi.



Güney Afrika'da bugüne kadar 3 milyon 605 bin 222 kişi Covid-19'a yakalandı, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 95 bini geçti.