Ömür uzatan ilaç kokteyli: Farelerde yaşam süresi yüzde 73 arttı

Bilim insanları, yaşlanmayı engellemek için yeni bir ilaç karışımı denedi. Sonuçlar araştırmacıları da şaşırttı.



ABD'nin Kaliforniya Üniversitesi uzmanları yaşlanma mekanizmalarını hedef alan iki ilacı birleştirdi.



Doku onarımını desteklediği bilinen "oksitosin" ile hücre büyümesini, ölümünü düzenleyen "OT+A5i" adlı ilaç birlikte uygulandı.

ERKEK FARELERDE YÜZDE 73 UZATTI



Bilim insanları, ilaç kombinasyonunun, zayıf ve yaşlı erkek farelerde yaşam süresini "yüzde 73" oranında uzattığını tespit etti.



Tedavi dişi deneklerin ömrünü uzatmasa da, doğurganlık oranlarını artırdı.



İlaç kombinasyonunun yaşlanmanın getirdiği ve kan proteinlerinde görülen "biyolojik bozulmayı" da azalttığı tespit edildi.

CİNSİYETE ÖZEL YAKLAŞIMLAR İZLENMELİ



Bilim insanları tedavinin ömrü uzatıcı etkisinin insanlar üzerinde test edilebileceğini vurguluyor. Ancak oksitosin fazlalığının erkeklerde prostat sorunlarına yol açtığı da biliniyor.



Dişi ve erkek denekler arasındaki etki farkının yaşlanma mekanizmaları konusunda cinsiyetler arasındaki farklılıklardan kaynaklandığı belirtiliyor.



Yaşlanma karşıtı tedaviler konusunda cinsiyetlere özel yaklaşımla başarı oranının artırılabileceği ifade ediliyor.