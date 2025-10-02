On binler Gazze için sokağa çıktı

DÜNYADAN İSRAİL'E TEPKİ



Dünyanın dört bir yanında da İsrail'e tepki, Gazze'ye destek vardı.

Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te sosyal hareketler ve insan hakları örgütleri, İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na yönelik askeri müdahalesini kınamak için yürüyüş düzenledi. Göstericiler, Plaza de Mayo’da hükümet binası önünde toplandı ve daha sonra İsrail Büyükelçiliği önüne yürüdü.

İtalya’da başta başkent Roma olmak üzere çeşitli şehirlerde, Küresel Sumud Filosu’na yönelik İsrail ablukasını protesto eden gösteriler düzenlendi. Gösteriler sırasında Napoli Centrale ve Milano Cadorna dahil bazı tren istasyonları da protestolara sahne oldu.