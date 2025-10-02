On binler Gazze için sokağa çıktı
İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşıyan Sumud filosuna yönelik saldırısı başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir yanında protesto edildi. ABD ve İsrail konsoloslukları önünde toplanan göstericiler Gazze'ye destek sloganları attı.
İsrail'in Sumud filosuna yaptığı baskının ardından sosyal medyada çağrı yapan binlerce kişi İsrail ve ABD temsilciliklerinin önünde toplandı.
İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu ve ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan kalabalık "Gazze'ye Selam Direnişe Devam" sloganı eşliğinde kalabalık yürüyüş yaptı.
Ankara'da protestoların adresi ise ABD Büyükelçiliği oldu. Neredeyse bütün kentlerde çok sayıda vatandaş İsrail'in Sumud Filosu'na yönelik saldırısına sloganlarla tepki gösterdi.
DÜNYADAN İSRAİL'E TEPKİ
Dünyanın dört bir yanında da İsrail'e tepki, Gazze'ye destek vardı.
Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te sosyal hareketler ve insan hakları örgütleri, İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na yönelik askeri müdahalesini kınamak için yürüyüş düzenledi. Göstericiler, Plaza de Mayo’da hükümet binası önünde toplandı ve daha sonra İsrail Büyükelçiliği önüne yürüdü.
İtalya’da başta başkent Roma olmak üzere çeşitli şehirlerde, Küresel Sumud Filosu’na yönelik İsrail ablukasını protesto eden gösteriler düzenlendi. Gösteriler sırasında Napoli Centrale ve Milano Cadorna dahil bazı tren istasyonları da protestolara sahne oldu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da eylemin adresi Eski Terminal, Yunanistan’ın başkenti Atina’da Dışişleri Bakanlığı önü, Libya'nın başkenti Trablus'ta Cezayir Meydanı, Almanya'nın başkenti Berlin'de ana tren istasyonuydu.
İspanya'da ise sol partiler, Bask ve Katalonya'daki bazı siyasi partiler ve Filistin'e destek veren sivil toplum kuruluşları, halkı tüm kentlerde gösteri yapmaya çağırdı.