On yıl aynı rakamları oynadı, sonunda ikramiyeyi kazandı

Emekli bir matbaa operatörü olan kazanan, satırlardan dördünü kendisinin seçtiğini, kalan iki satırı ise bilgisayar sisteminin rastgele oluşturduğunu söyledi.



Maryland Piyango ve Oyun sözcüsü Seth Elkin, "Pek çok piyango oyuncusu bize düzenli olarak kullandıkları belirli sayı kombinasyonlarına sahip olduklarını söylüyor. Bazen en sevdikleri sporcuların doğum tarihleri, forma numaraları ve bazen de belirli sayıların kendilerine 'şans getireceğine inanıyor" dedi.



Kazanan, ödülü borçlarını ödemek için kullanmayı ve geri kalanını birikime yatırmayı planladığını açıkladı.