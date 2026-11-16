On yılların ardından Glenn Close ve Ridley Scott ilk Oscar'ını aldı
16.11.2026 15:31
Glenn Close, 15 Kasım'da ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrinde düzenlenen Akademi Ödülleri 17. Töreni'nde John Malkovich tarafından kendisine takdim edilen ödülü kabul ediyor.
Sinemanın iki usta ismi Glenn Close ve Ridley Scott, on yıllara yayılan kariyerlerinin ilk Akademi Ödülü'nü Hollywood'daki Onur Ödülleri töreninde aldı.
Hollywood'un iki usta ismi Glenn Close ve Ridley Scott, on yıllara yayılan kariyerlerinin ilk Oscar heykelciklerini Onur Ödülleri töreninde aldı.
Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisinin her yıl düzenlediği törenin 17'ncisi, dün Hollywood'daki Ray Dolby Balo Salonu'nda yapıldı.
Sekiz kez aday gösterildiği Oscar'ı hiç kazanamayan 79 yaşındaki Close ile dokuz adaylığı olan 88 yaşındaki İngiliz yönetmen Scott, sinema endüstrisine katkıları nedeniyle onurlandırıldı.
Ocak ayındaki Altın Küre ve mart ayındaki Oscar törenlerinin öncesinde gerçekleşen gecede, efsanevi animatör Floyd Norman da ödüle layık görüldü.
SEKİZ ADAYLIĞIN ARDINDAN GELEN İLK HEYKELCİK
Beş on yıla yayılan kariyerinde "Fatal Attraction" ve "Dangerous Liaisons" gibi yapımlardaki rolleriyle Akademi Ödülleri'ne aday gösterilen Close, törende ayakta alkışlandı.
Ödülünü kızına adayan usta oyuncuyu sahneye, "Wild Horse Nine" adlı kara komedideki rolüyle Oscar için adı geçen ABD'li aktör John Malkovich davet etti.
"Dangerous Liaisons" filminde Close ile başrolü paylaşan Malkovich, meslektaşını "bir dost ve değerli bir çalışma arkadaşı" sözleriyle tanıttı.
Malkovich, Close hakkında "O gerçek bir usta" dedi.
Ünlü aktör sözlerini "Glenn risk almaktan korkmuyor ve onun bu yönünü seviyorum" diye sürdürdü.
İlk Oscar adaylığını 1983 yapımı "The World According to Garp" filmiyle kazanan Close ise törende duygularını paylaştı.
Close, "Dışarıdan biri olarak kazanıp kazanmayacağımı hiç dert etmedim, gerçi bazı yıllar bir şansım olabileceğini düşündüm" dedi.
Usta oyuncu, "Büyük onurun her zaman o salonda olmak olduğunu hissettim" diye konuştu.
Ridley Scott, 15 Kasım'da ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrinde düzenlenen Akademi Ödülleri'nin 17. Genel Kurul Töreni'nde büyük ekranda.
RIDLEY SCOTT TÖRENE VİDEO MESAJLA KATILDI
"Alien", "Blade Runner" ve "Gladiator" gibi gişe rekortmeni filmlerin yönetmeni Ridley Scott, üçü En İyi Yönetmen dalında olmak üzere dokuz kez aday gösterildiği Oscar'ı kariyerinde ilk kez kucakladı.
Hollywood'un kalbindeki törene katılamayan 88 yaşındaki yönetmen, teşekkürlerini önceden kaydedilmiş bir video mesajla iletti.
Modern sinema destanlarının ustası olarak anılan Scott'a ödülünü, 2015 yapımı gişe rekortmeni "The Martian" filminde birlikte çalıştığı oyuncu Matt Damon takdim etti.
Damon, "Hepimizin onu elinde bir Akademi Ödülü ile görmesinin zamanı çoktan gelmişti" dedi.
Ödül sahipleri Christine Vachon, Pamela Koffler, Glenn Close ve Floyd Norman, törende sahneye çıkarak ödüllerini kabul ediyorlar.
DISNEY'İN İLK SİYAH ANİMATÖRİNE MUTLU SON
Gecede, kariyerine 1956 yılında Walt Disney Animasyon Stüdyosu'nda başlayan 91 yaşındaki efsanevi animatör Floyd Norman da onurlandırıldı.
Stüdyonun ilk Siyah animatörü olan Norman, "Mary Poppins" ve "The Jungle Book" dahil onlarca filme imza attı.
Ödülünü alan Norman, "Bazen filmlerin bile mutlu sonu olur" dedi.
Usta animatör, "Bu özel gecede, işte benim mutlu sonum da bu" diye ekledi.
Sinema dünyasının seçkin isimlerini bir araya getiren geceye yönetmen Christopher Nolan ile oyuncular Tom Holland, Charlize Theron, Olivia Wilde ve Penelope Cruz da katıldı.