On yılların ardından Glenn Close ve Ridley Scott ilk Oscar'ını aldı

DISNEY'İN İLK SİYAH ANİMATÖRİNE MUTLU SON

Gecede, kariyerine 1956 yılında Walt Disney Animasyon Stüdyosu'nda başlayan 91 yaşındaki efsanevi animatör Floyd Norman da onurlandırıldı.

Stüdyonun ilk Siyah animatörü olan Norman, "Mary Poppins" ve "The Jungle Book" dahil onlarca filme imza attı.

Ödülünü alan Norman, "Bazen filmlerin bile mutlu sonu olur" dedi.

Usta animatör, "Bu özel gecede, işte benim mutlu sonum da bu" diye ekledi.

Sinema dünyasının seçkin isimlerini bir araya getiren geceye yönetmen Christopher Nolan ile oyuncular Tom Holland, Charlize Theron, Olivia Wilde ve Penelope Cruz da katıldı.