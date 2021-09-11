Onbinlerce ölümden sorumlu olan Abimael Guzman öldü

Peru'da onbinlerce kişiyi öldüren Aydınlık Yol'un lideri olan eski felsefe profesörü Guzman, 1992'de yakalanmış ve vatana ihanet suçlamasıyla ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.



Örgütün 1980 ile 1992 yılları arasında Peru güvenlik güçleriyle girdiği çatışmalarda 70 bine yakın kişinin yaşamını yitirdiği sanılıyor.



Guzman, 1992'de 25 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıdan suçlu bulunarak ikinci kez ömür boyu hapse mahkum edilmişti.



Sonraki yıllarda binlerce örgüt üyesinin de teslim olmasıyla Aydınlık Yol güç kaybetmişti.