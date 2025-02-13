Önce 4 kızını vurdu, sonra intihar etti

ABD'nin Wyoming eyaletinde yaşayan 32 yaşındaki 4 kız annesi Tranyelle Harshman, ikisi 2, 7 ve 9 yaşlarındaki çocuklarını vurdu. 3 çocuğun hayatını kaybettiği bildirilirken, daha sonrasında kendisini vuran Harshman da yaşamını yitirdi. 7 yaşındaki Olivia'nın ise hastanede yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.



Edinilen bilgiye göre, kadın 911'i arayarak kızlarını öldürdüğünü, üst kata çıkıp kendisini de öldüreceğini söyledi.



Polis, ekipler gelene kadar kadına hayatta kalmasını söyledi ancak Harshman görüşmeyi sonlandırdı.



Polis memurları eve vardıklarında, 2 ve 9 yaşlarındaki iki çocuğu başlarından vurulmuş halde ölü buldular ve 2 ve 7 yaşlarındaki diğer iki çocuğu da başlarından vurulmuş halde ama hala hayatta olduklarını, daha sonra iki yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdiler.



Harshman ve 7 yaşındaki kızı Olivia yakındaki bir hastaneye kaldırıldı; annenin hayatını kaybettiği belirlendi. Olivia'nın ise ciddi travmatik beyin hasarı geçirdiği ve yaşam mücadelesi verdiği ifade edildi.