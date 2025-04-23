Önce ABD, şimdi Dominik: 130’u aşkın kadın ve çocuk gözaltına alındı

ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci döneminde göçmenlere karşı başlatılan baskı, gözaltı ve sınır dışı dalgası sürerken, Karayip ülkesi Dominik Cumhuriyeti de başkent Santo Domingo’daki hastanelerde bulunan “belgesiz” göçmenlere karşı başlattığı operasyon kapsamında 130’dan fazla Haitili kadın ve çocuğu gözaltına aldı. Pazartesi günü gözaltına alınan kadınların bazılarının hamile olduğu, diğerlerinin ise yakın zaman önce doğum yaptığı bilgisi verildi.



KADINLARIN BAZILARI HAMİLE, BAZILARI LOHUSA



BBC’nin haberine göre, Dominik’in bu son hamlesi, komşu Haiti kaynaklı göçü azaltmak için geçen sene açıkladığı “belgesiz” göçmenleri sınır dışı etme planının bir parçası.



Dominik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Luis Abinader hükümeti, Haiti’nin başkenti Port-au-Prince’te yaşanan çete şiddeti ve yoksulluktan kaçan göçmenlere kötü muamele etmekle suçlanıyor. Dominik Göç Kurumu ise kadınlara biyometrik verilerinin ve parmak izlerinin alındığı gözaltı merkezine götürüldükten sonra “insan onuruna yaraşır bir şekilde muamele edildiğini” iddia ediyor.



2025’İN İLK 3 AYINDA 80 BİNİ AŞKIN KİŞİ SINIR DIŞI EDİLDİ



Hamile arkadaşına hastanede refakat eden Hatili bir kadın, hükümetin eylemlerinin bakıma ihtiyacı olan hamile kadınlar açısından belirsizliğe yol açacağını belirterek, “Eğer bir kadın bugün doğum yaparsa onu bugün alamıyorlar çünkü ne olacağını bilmiyorlar. Eğer sezaryen olursa ne olacağını yine bilmiyorlar çünkü kendilerine bebekle ya da bebeksiz bir şekilde yolda bir şey olursa onlara yardım edecek bir doktor yok” dedi.



Dominikli yetkililer ise kadınların tıbbi tedavi alacağını ve “belgesiz” annelerin ülkelerine geri gönderileceğini söyledi.



Dominik Cumhuriyeti ve Haiti, aynı adanın üzerindeki iki komşu ülke. Hatililer ülkelerinde tırmanan şiddet ve açlıktan kaçmak için Dominik’e geçmeye çalışıyor. AFP haber ajansının aktardığına göre, Dominik Cumhuriyeti bu yılın ilk üç ayında 80 binden fazla kişiyi Haiti’ye sınır dışı etti. Cumhurbaşkanı Abinader, daha önce yaptığı açıklamalarda, uluslararası toplumu eleştirerek Haiti’de istikrarı yeniden sağlayamamalarına tepki göstermişti.

