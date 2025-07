Önce ABD, şimdi İngiltere: Kızamık salgını can aldı

ABD’de kızamık vakalarının son 33 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından kızamık kaynaklı bir ölüm haberi de İngiltere’den geldi.



The Times gazetesinin haberine göre, Liverpool kentinde bir çocuk kızamık sebebiyle hayatını kaybetti. Ülkede aşılama oranlarının düştüğü, Liverpool’da ise her dört çocuktan birinin korumasız olduğu uyarısında bulunuldu.



16 KİŞİ DAHA TEDAVİ ALTINDA



Yaşanan can kaybına ilişkin paylaşılan bilgilere göre, çocuk, Alder Hey Çocuk Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi altında olduğu sırada yaşamını yitirdi. Bu ölüm, aynı zamanda İngiltere’de bu on yıl içinde kızamık kaynaklı ilk can kaybı oldu.



Ölen çocuğun yaşı ve cinsiyeti kamuoyu ile paylaşılmazken, son haftalarda hastanede kızamık tedavisi gören 16 gencin daha olduğu bilgisi verildi.



Hayatını kaybeden çocuğun kızamık aşısı olup olmadığı bilinmezken, uzmanlar aşının hastalığa karşı yüzde 97 koruma sağladığını ifade ediyor.



“SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI” İÇİN EN AZ YÜZDE 95 AŞILAMA ŞART



Liverpool kentinde 5 yaş ve altındaki çocukların aşılanma oranı yüzde 73 seviyesinde. Bu oran, ülkenin kuzeybatısında yüzde 86, tüm ülke çapında ise yüzde 84 düzeyinde. Liverpool’daki aşılama oranı, aynı zamanda başkent Londra dışındaki en düşük oran.

Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre “sürü bağışıklığı” kazanılabilmesi için en az yüzde 95 aşılama oranına ulaşmak gerekiyor.



Oldukça bulaşıcı bir hastalık olan kızamığa yakalanan bir kişi 10 gün boyunca başka insanları da enfekte edebiliyor ve hastalık 15 kişiye bulaşabiliyor. Liverpool’daki aşılama oranı düşünüldüğünde, bu, kentteki her bin kişiden yaklaşık 288’inin risk altında olduğu anlamına geliyor.

AİLELERE AÇIK MEKTUP: "ÇOCUKLARINIZI AŞILATIN"



Geçen hafta kamu sağlığı yetkilileri ailelere açık bir mektupla seslenerek çocuklarını aşılatmalarını istemişti.

Liverpool Kamu Sağlığı Direktörü Matt Ashton, hastalığın toplumda yayılma potansiyeli karşısında “son derece endişeli” olduğunu belirterek, “İnsanların bunun ciddiyetini anlaması çok önemli” diye konuştu. Şu anda büyük ölçekli bir salgının olmadığını belirten Ashton, vakaların gittikçe daha sık görülmeye başladığına dikkat çekti.