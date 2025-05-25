Önce Cannes, şimdi Nice: 45 bin hanenin elektriği kesildi, sabotajdan şüpheleniliyor

Fransa’da dün Cannes Film Festivali’ne saatler kala geniş çaplı elektrik kesintileri yaşanmasının ardından Nice kentinde de elektrik kesintileri oldu.

Kentin batısındaki bir trafoda başlayan yangın sebebiyle 45 bine yakın hane elektriksiz kaldı. Cannes’da yaşananlara benzer bir şekilde, Nice’deki yangının da kasıtlı çıkarıldığından şüpheleniliyor.



“YANGIN KASITLI OLARAK ÇIKARILDI”



Euronews haber sitesinin aktardığına göre, savcılık, Nice’in Moulins bölgesindeki bir elektrik trafosunda yangın çıktığını açıkladı.

Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi de sosyal medya platformu X’teki hesabından bir açıklama yaparak yangının kasıtlı olarak çıkarıldığını söyledi. Estrosi, “Ülkemizi etkileyen bu kötü niyetli eylemleri güçlü bir şekilde kınıyorum” diye konuştu. Belediye Başkanı, gelecek günlerde elektrik alanlarındaki güvenliği artıracaklarını ve olayın ardından resmi olarak suç duyurusunda bulunulacağını sözlerine ekledi.



Fransa basınına yansıyan haberlere göre, Nice’te elektrik yerel saatle 06.00 sıralarında yeniden sağlanmaya başladı. Saint-Laurent-du-Var ve Cagnes-sur-Mer bölgeleri de yaşanan kesintiden etkilendi.



CANNES’DA NE OLMUŞTU?



24 Mayıs Cumartesi günü Fransa'nın güneyindeki Alpes-Maritimes vilayetindeki farklı kentlerde elektrik kesintilerinin yaşandığı bildirilmişti. Fransız elektrik iletim şebekesinin (RTE) X hesabından yapılan açıklamada, elektrik kesintisinden Cannes ve çevresindeki kentlerin etkilendiği ve 160 bin haneye elektrik verilemediği aktarılmıştı.



Fransız basınındaki haberlere göre, RTE, dün sabah yüksek gerilim hattına ait bir direğin devrilmesinin bu elektrik kesintisine neden olduğunu belirtmişti.



RTE, gece Cannes çevresinde bir elektrik trafosunda çıkan yangının, elektrik şebekesinin güçsüzleşmesine neden olduğunu kaydetmişti.

78’inci Cannes Film Festivali'ni de etkileyen elektrik kesintisi nedeniyle "Sirat" filminin gösterimi yarıda kesilmişti. Festival durumdan olumsuz etkilenmezken, yangının kundaklama kaynaklı olabileceği belirtilmişti.