Önce deprem sonra salgın. Venezuela'da kızamık, difteri ve dang humması riski

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) , Venezuela 'da geçen hafta meydana gelen 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki depremlerin ardından sağlık sisteminin kapasitesini aştığını ve salgın hastalık riskinin arttığını bildirdi.

DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında sağlık kuruluşlarının "kapasitelerinin üzerinde hizmet vermek zorunda kaldığını" belirterek, özellikle travma vakalarındaki artışın sistemi ciddi şekilde zorladığını söyledi.

KIZAMIK, DİFTERİ VE DANG HUMMASI RİSKİ

Lindmeier, deprem öncesinde aşılama oranlarının düşük olması nedeniyle özellikle kızamık ve difteri gibi aşıyla önlenebilen hastalıkların yayılma riskinin arttığını söyledi.

Sarı humma, sıtma, dang humması, chikungunya ve Zika gibi sivrisinek kaynaklı hastalıklar ile su yoluyla bulaşan enfeksiyonların da önemli tehdit oluşturduğunu ifade etti.

38 HASTANE DEPREMDEN ETKİLENDİ

DSÖ'nün aktardığına göre Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, 38 hastanenin depremden etkilendiğini bildirdi.

Örgüt, cumartesi günü itibarıyla Karakas, La Guaira, Miranda ve Falcon bölgelerindeki 21 sağlık kuruluşundan veri topladı. Buna göre üç hastanenin durumu kritik seviyede bulunurken, altı hastane yapısal hasar nedeniyle yalnızca kısmen hizmet verebiliyor.

Diğer sağlık kuruluşlarının ise faaliyetlerini sürdürmesine rağmen ciddi kapasite baskısı altında olduğu belirtildi.

AMELİYATLAR BİRİKTİ, PERSONEL TÜKENME NOKTASINDA

DSÖ'nün ilk değerlendirmelerine göre hastanelerde ciddi yoğunluk yaşanıyor.

Travma, ortopedi ve beyin cerrahisi vakalarında ameliyat bekleyen hasta sayısı hızla artarken, biyogüvenlik uygulamalarında da aksaklıklar görülüyor.

Sağlık çalışanlarının ise yoğun çalışma temposu nedeniyle büyük baskı altında olduğu ifade edildi.

Ayrıca adli tıp ve morg hizmetlerinin büyük ölçüde çöktüğü, ölülerin kayıt altına alınması ve kayıp kişilerin takibinde ciddi eksiklikler bulunduğu bildirildi.