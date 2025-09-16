Önce Gazze sonra Yemen: İsrail Hudeyde Limanı'nı bombaladı!

Gazze Şehri'ne kara harekatı başlatan İsrail, Yemen'i de bir kez daha hedefine aldı.

Husilerle bağlantılı El Meşirah televizyonunun bildirdiğine göre İsrail ordusu Hudeyde Limanı'nı vurdu.

İsrail'in limana 12 saldırı düzenlediği bildirildi.

Yemen'deki Husiler, yaptıkları açıklamada, İsrail ordusunun bölgeye tahliye uyarısı yayınlamasının ardından limanı vurduğunu belirtti.



El Meşirah televizyonu, “İsrail düşman uçaklarının Hudeyde limanına bir dizi hava saldırısı düzenlediğini” bildirirken, askeri sözcü Yahya Sare, "Hava savunma sistemlerimiz şu anda ülkemize saldırı düzenleyen İsrail düşman uçaklarıyla karşı karşıya" dedi.

İsrail ordusu da Yemen'deki Husi milislerinin askeri altyapısını vurduğunu açıkladı.



TAHLİYE UYARISI YAPILDI

İsrail ordusu bugün erken saatlerde Kızıldeniz limanı Hudeyde için tahliye emri çıkarmış ve önümüzdeki saatlerde bölgeye saldırı düzenleyeceğini açıklamıştı.

İsrail, Gazze'ye destek için Kızıldeniz'deki gemilere saldırılar düzenleyen Husilere ait merkezleri daha önce defalarca bombaladı.



Yemen'in en kalabalık bölgelerini kontrol eden siyasi ve askeri grup Husi'ler, Gazze'deki Filistinlilerle dayanışma amacıyla İsrail'e füze saldırıları düzenliyor.